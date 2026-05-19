Бразилия притаи дъх. Решението за Неймар

Бразилия призова Неймар в състава за Мондиал 2026, а с това се реши въпрос, превърнал се в национален за лудата по футбола страна.

Селекционерът Карло Анчелоти произнесе 26-те имена за световното, а събитието бе предавано на живо по няколко канала, като тв аудиторията вероятно е била от десетки милиони. Страната чакаше състава на златистите със същото нетърпение, както е винаги преди Мондиал. Бразилия е петкратен шампион на планетата, но чака титла от 2002 г.

"Неймар от Сантос", каза Анчелоти, а с това отприщи радост из страната. 34-годишният играч е несъмнено най-голямата бразилска звезда на новото време във футбола, въпреки че му убягва най-важната купа.

Ней играе в родния си клуб след завръщането от периода в Европа с Барселона и ПСЖ, но формата му бе доста колеблива до февруари. След това играе силно, а и най-важното - изглежда напълно здрав и не пропуска мачове.

"Оценявахме състоянието му постоянно в последната година - призна Анчелоти. - Естествено, че знам за какъв играч говорим. Но ако не беше здрав и готов за няколко мача поред на най-високо ниво, нямаше да имам колебания да го оставя извън състава.

След като сме сигурни в обратното, с радост го взимаме. С него Бразилия е по-силен отбор.

Отиваме да изиграем осем мача на Мондиала. Това е целта. Ще видим докъде ще успеем да изпълним това."

Осем са вече мачовете, ако искаш да станеш шампион на планетата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com