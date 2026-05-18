Ето кой е мъжът на Дара и уникалната сватба

DARA е позната на публиката като истинска експлозия от енергия, провокация и емоция. На сцената тя е шумна, дива и непредвидима, но извън светлините на прожекторите животът ѝ се оказва много по-тих, спокоен и дълбоко емоционален.
След историческата победа на Евровизия интересът към личния свят на певицата избухна, а феновете започнаха да се питат кой стои до жената, която покори Европа с „Bangaranga“.
От „X Factor“ до европейската сцена
Истинското име на DARA е Дарина Йотова .
Кариерата ѝ започва още като тийнейджърка в X Factor , където бързо впечатлява журито със своята харизма, нестандартно поведение и силен глас.
Макар да завършва на трето място, именно участието ѝ в шоуто се превръща в началото на една от най-успешните поп кариери в България.
Следват:
хитове с милиони гледания;
концерти;
телевизионни участия;
работа като ментор в Гласът на България;
участия в Като две капки вода.
Любов от пръв поглед
Докато кариерата ѝ върви стремглаво нагоре, съдбата я среща с човека, който напълно променя личния ѝ живот – Ервин Иванов , който е доктор по фармакология.
Двамата се запознават случайно в нощен клуб, а DARA по-късно признава, че още в първия момент е почувствала нещо специално.
„Беше любов от пръв поглед“, споделя певицата.
Връзката им се развива бързо, но далеч от излишен шум и показност.
Спокойствието зад бурята
Близки до двойката често описват отношенията им като пълната противоположност на сценичния образ на DARA.
Докато на сцената певицата е буря от емоции и енергия, в личния си живот тя намира спокойствие, сигурност и баланс.
С Ервин Иванов започват да живеят заедно, пътуват много и изграждат отношения без скандали и показен блясък.
Предложение в Тайланд
Любовната им история става още по-романтична през 2024 година по време на пътуване до Тайланд.
Любопитното е, че DARA вече била решила сама да предложи брак и дори си купила пръстен.
Но Ервин Иванов я изпреварил.
На рождения си ден, пред статуя на Буда, той ѝ предложил брак, а певицата казала „да“.
Тайна сватба далеч от камерите
Двамата се женят тайно на 17 май 2025 година.
Без шумни медийни събития, без показност и без огромна церемония.
Сватбата била в тесен кръг сред приятели и близки хора, а по-късно DARA споделя в социалните мрежи, че именно това е било мечтаното от нея тържество – истинско, спокойно и искрено.
Любовта, която ѝ дава сила
След победата на Евровизия DARA неведнъж подчерта колко важна роля има съпругът ѝ в живота ѝ.
Именно той е човекът, който я е подкрепил в моментите на съмнение и страх преди конкурса.
Певицата призна, че без неговата увереност вероятно никога нямало да се осмели да тръгне по пътя към „Евровизия“.
И докато Европа вижда в Дара шумната и неудържима звезда на „Bangaranga“, най-близките ѝ хора познават една друга Дарина – чувствителна, спокойна и дълбоко влюбена жена, намерила своята сигурност далеч от сцената.
„Не вярвах, че трябва да участвам“
Певицата откровено призна, че дълго се е колебаела дали да приеме предизвикателството Евровизия.
„Не бях сигурна. Имах съмнения в себе си и притеснения“, разказа тя.
Именно тогава до нея застанал съпругът ѝ Ервин Иванов .
Според думите на DARA той не просто я подкрепил, а буквално я тласнал към решението, което по-късно ще промени живота ѝ.
„Звъни веднага!“
DARA разкри какви думи никога няма да забрави.
„Каза ми съвсем категорично: „Звъни веднага по телефона и кажи, че отиваш и се явяваш на това състезание“, сподели тя.
Точно тази увереност, която ѝ дал най-близкият човек, се оказала решаваща.
„Дължа всичко на семейството си“
След победата DARA не скри, че пътят към върха не е бил самотно пътуване.
„Благодарение на него, на моето семейство и на най-близките ми съм на това пътешествие“, каза певицата.
Според нея именно любовта и подкрепата на хората около нея са ѝ помогнали да бъде „на правилното място с отворено сърце“.
