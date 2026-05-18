Ето кой е мъжът на Дара и уникалната сватба

DARA е позната на публиката като истинска експлозия от енергия, провокация и емоция. На сцената тя е шумна, дива и непредвидима, но извън светлините на прожекторите животът ѝ се оказва много по-тих, спокоен и дълбоко емоционален.

След историческата победа на Евровизия интересът към личния свят на певицата избухна, а феновете започнаха да се питат кой стои до жената, която покори Европа с „Bangaranga“.

От „X Factor“ до европейската сцена

Истинското име на DARA е Дарина Йотова .

Кариерата ѝ започва още като тийнейджърка в X Factor , където бързо впечатлява журито със своята харизма, нестандартно поведение и силен глас.

Макар да завършва на трето място, именно участието ѝ в шоуто се превръща в началото на една от най-успешните поп кариери в България.

Следват:

хитове с милиони гледания;

концерти;

телевизионни участия;

работа като ментор в Гласът на България;

участия в Като две капки вода.

Любов от пръв поглед

Докато кариерата ѝ върви стремглаво нагоре, съдбата я среща с човека, който напълно променя личния ѝ живот – Ервин Иванов , който е доктор по фармакология.

Двамата се запознават случайно в нощен клуб, а DARA по-късно признава, че още в първия момент е почувствала нещо специално.

„Беше любов от пръв поглед“, споделя певицата.

Връзката им се развива бързо, но далеч от излишен шум и показност.

Спокойствието зад бурята

Близки до двойката често описват отношенията им като пълната противоположност на сценичния образ на DARA.

Докато на сцената певицата е буря от емоции и енергия, в личния си живот тя намира спокойствие, сигурност и баланс.

С Ервин Иванов започват да живеят заедно, пътуват много и изграждат отношения без скандали и показен блясък.

Предложение в Тайланд

Любовната им история става още по-романтична през 2024 година по време на пътуване до Тайланд.

Любопитното е, че DARA вече била решила сама да предложи брак и дори си купила пръстен.

Но Ервин Иванов я изпреварил.

На рождения си ден, пред статуя на Буда, той ѝ предложил брак, а певицата казала „да“.

Тайна сватба далеч от камерите

Двамата се женят тайно на 17 май 2025 година.

Без шумни медийни събития, без показност и без огромна церемония.

Сватбата била в тесен кръг сред приятели и близки хора, а по-късно DARA споделя в социалните мрежи, че именно това е било мечтаното от нея тържество – истинско, спокойно и искрено.

Любовта, която ѝ дава сила

След победата на Евровизия DARA неведнъж подчерта колко важна роля има съпругът ѝ в живота ѝ.

Именно той е човекът, който я е подкрепил в моментите на съмнение и страх преди конкурса.

Певицата призна, че без неговата увереност вероятно никога нямало да се осмели да тръгне по пътя към „Евровизия“.

И докато Европа вижда в Дара шумната и неудържима звезда на „Bangaranga“, най-близките ѝ хора познават една друга Дарина – чувствителна, спокойна и дълбоко влюбена жена, намерила своята сигурност далеч от сцената.

„Не вярвах, че трябва да участвам“

Певицата откровено призна, че дълго се е колебаела дали да приеме предизвикателството Евровизия.

„Не бях сигурна. Имах съмнения в себе си и притеснения“, разказа тя.

Именно тогава до нея застанал съпругът ѝ Ервин Иванов .

Според думите на DARA той не просто я подкрепил, а буквално я тласнал към решението, което по-късно ще промени живота ѝ.

„Звъни веднага!“

DARA разкри какви думи никога няма да забрави.

„Каза ми съвсем категорично: „Звъни веднага по телефона и кажи, че отиваш и се явяваш на това състезание“, сподели тя.

Точно тази увереност, която ѝ дал най-близкият човек, се оказала решаваща.

„Дължа всичко на семейството си“

След победата DARA не скри, че пътят към върха не е бил самотно пътуване.

„Благодарение на него, на моето семейство и на най-близките ми съм на това пътешествие“, каза певицата.

Според нея именно любовта и подкрепата на хората около нея са ѝ помогнали да бъде „на правилното място с отворено сърце“.

