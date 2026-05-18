Почитаме трима светци. Древен ритуал носи вечна любов

На 18 май Православната църква почита светите мъченици Теодот, Петър, Дионисий, Андрей и други.

Според народните вярвания, поведението на птиците и залезът на слънцето могат да предсказват времето.

Ако чайките крещят силно вечер, се очаква топло и ясно време. Ако слънцето залязва в мъгла, скоро ще завали. Бледият залез пък се приема като знак за предстоящо дъждовно време.

В народните вярвания 18 май се смята за ден, в който е добре да се избягват нови начинания, смяна на работа или покупка на нови вещи, тъй като се вярва, че това може да донесе лош късмет.

Също така не се препоръчва да се подаряват дрехи, защото според поверията те могат да донесат тревоги и нещастие на човека, който ги получи.

Какво се прави днес

Предците са спазвали обичаят да приготвят традиционни ястия като овесена каша или тестени изделия.

Денят се свързва и с романтично поверие – ако влюбена двойка обиколи три пъти дъб, хванати за ръце на 18 май, се вярва, че връзката им ще бъде силна, щастлива и дълготрайна.

