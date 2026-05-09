Пазители на вярата: Адиб Джудех държи ключа за Божи гроб

Адиб Джудех, пазителят на ключа на най-святото място за християнския свят, е на първото си посещение в България.

„Ние сме от Йерусалим и сме от наследниците на пророка Мохамед. Честно семейство, доблестно“, каза в „Тази събота“ Адиб Джудех.

Той разказа как семейството му става пазител на ключа. Той се предава от баща на син, каза той пред bTV.

$Когато бащата почине, синът наследява тази задача= Аз винаги съм бил до баща си – още от 8-годишна възраст. Не забравям никога момента, когато баща ми ми позволи да отключа за първи път на 8 години“, разказа Адиб.

„Също така имаме и друга задача в църквата – имаме печата на Божи гроб. На Великден, само веднъж годишно, се използва – на Велика събота. Влизам вътре в Божи гроб с представители от арменската и гръцката православна църква. След това запечатваме основната врата със свещен восък. Божи гроб е празен и никой не може да влиза вътре след мен“, разказа Адиб Джудех.

Той предава занаята на своите деца преди няколко години.

„Имаме късмет, че сме избрани ние да бъдем пазители на ключа. Няма думи, които да опишат каква чест и удоволствие е това. Уважаваме и защитаваме църквата“, споделя той.

Третата задача на семейството на Адиб е да посрещат известни гости.

„Заставаме в двора на храма и когато дойде ВИП гостът, посрещаме го. Проверявам ръцете и давам ключа, за да може да получим благословия“, каза той.

„Искаме да видим Българската православна църква в светите земи при нас. Това е моето послание за патриарха на България. Трябва да изградите българска църква в нашите земи“, каза Адиб Джудех.

