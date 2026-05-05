Чудо в Поморие: тук са мощите на св. Георги Победоносец

По покана на Сливенския митрополит Арсений, в навечерието на празника на Поморийския манастир „Свети Георги Победоносец“ и на град Поморие, в града ще бъдат посрещнати светите мощи (ръката) на свети великомъченик Георги Победоносец..
Обителта „Св. Георги“ в Поморие е единственият действащ мъжки манастир в Югоизточна България, съобщава БНТ.
От името на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений предавам на зрителите на БНТ пастирски архиерейски благослов. Мощите ще пристигнат тази вечер в 17:30 ч. Чрез литийно шествие ще бъдат пренесени в храма на манастира. Те се носят от Гърция — от манастира „Св. Богородица Радост на всички скърбящи“, от самия игумен архимандрит Игнатий. От населеното място ще дойде честната ръка на светеца. Това са мощите, които пристигат.", каза Йеромонах Паладий: "
Утре ще бъде отслужена архиерейска света литургия.
"Те ще бъдат на 5 май вечерта, на 6 май през целия ден и на 7 май ще бъдат откарани отново за поклонение на друго място. Това събитие за нас е много тържествено, тъй като не само манастирът е с името на Св. Георги Победоносец, но и целият град празнува своя празник на този ден. И затова за нас е толкова важно да бъдем съпричастни на тази светиня и да получим благословение и благодат благодарение на това, че участваме в празника. Желая на всеки, който има възможност, да участва с нас на празника. На 6 май ще има литургия, която ще бъде архиерейска, оглавена от Сливенския митрополит Арсений. Желаем всички да бъдат съпричастни на тази благодат, която ще бъде предадена чрез нашия митрополит."
ПРОГРАМА
5 май (вторник)
17:30 ч. – Официално посрещане в Поморие (кръстовището на ул. „Княз Борис I“ и ул. „Панайот Волов“) и литийно шествие до манастирския храм
18:00 ч. – Архиерейска вечерня с петохлебие, възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений
6 май (сряда)
09:00 ч. – Архиерейска света литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений
След Поморие мощите на Св. Георги ще бъдат изнесени за поклонение също в Сливен, в Ямбол, както и в Бургас.
