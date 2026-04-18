Светец закриля от лоши думи. Не се застоявайте в леглото - ето защо

Светла събота е днес. Честваме и паметта на преподобния Йоан, ученик на св. Григорий Декаполит, и на св. Козма, Никомидийски епископ.

Днес отдаваме почит на един виден подвижник от осми-девети век - това е преподобният Йоан. Той бил ученик на богослова свети Григорий Декаполит (от малоазийската област Декаполис или Десегоградие; почита се на 20 ноември). Йоан приел монашеско пострижение твърде млад и израснал под непосредственото духовно ръководство на своя учител Григорий. Отличавал се с голямо смирение и послушание. При това бил убеден защитник на православното учение срещу действията на така наречените иконоборци.

Заедно с Григорий Декаполит преподобният Йоан отишъл в Цариград. Там станал игумен на основания от него манастир. В това свое служение той удвоил монашеските си подвизи и се грижел не само за своето спасение, но и за спасението на всички братя. А когато император Лъв Арменец предприел гонение срещу почитателите на светите икони, преподобният Йоан бил подложен на жестоки мъчения заедно с учителя си Григорий и със свети Йосиф Песнописец. Поминал се в около 820 г. Свети Йосиф го погребал близо до гроба на свети Григорий.

Свети Козма, Никомидийски епископ, бил родом от Цариград и живял през девети век. Той се посветил на подвижнически живот и се отличил с усърдието си, и с многото добродетели. След време бил избран за епископ на историческия град Халкидон (днес квартал Кадъкьой в Истанбул, Турция). По онова време иконоборската ерес все още се разпространявала и с помощта на императорите силно смущавала живота на Църквата. Преподобният Козма многократно бил притискан от властта да се откаже от почитането на светите икони, но той останал непреклонен и затова няколко пъти бил изпращан на заточение. Това не го сломило и той останал в историята на християнството като изповедник на вярата. Епископ Козма се упокоил в мир след тържеството на православието през 843 г.

18 април имен ден празнуват Виктор и Виктория.

Православната църква почита паметта на свети мъченик Виктор Никомедийски, който е бил войник и е приел мъченическа смърт заради вярата си.



Смята се, че ако вятърът е силен, лятото ще бъде топло, но с чести и резки промени във времето. Ако птиците вече усилено започват да вият гнезда, това е знак за предстоящо затопляне.

Какво не бива да правим

Не се препоръчва да прекарвате дълго време в леглото или да се отдавате на бездействие - според поверието това може да "заспива късмета" и да отдалечи добрите възможности.

Какво е добре да правим

По традиция на този ден вярващите се обръщат с молитва към Свети Йоан, считан за духовен застъпник пред Бога.

От него се търси помощ за преодоляване на вътрешни слабости, закрила от клевети и злонамерени думи, както и подкрепа за хора, борещи се с тежки зависимости, включително алкохол и наркотици.

Значение: Името Виктор произлиза от латински и означава „победител“.

Виктор бил войник по време на управлението на Марк Аврелий. За да се провери предаността им към страната и управляващите, войните били задължени да предадат в жертва животно на идолите. Виктор бил християнин и отказал, с което бил осъден на мъчения и изпитания. Вярата му му помогнала да премине невредим през всичко, дори победил виден магьосник и го принудил да стане християнин. Присъстващите по това време ослепени войници прогледнали. Виктор бил обезглавен през II век в Дамаск.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com