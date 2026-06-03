Нови разкрития за украинеца Невзоров. МВР издирва група

Нови разкрития за украинеца Олег Невзоров, собственик на корпорация КУБ, която изгради незаконния град край Варна, направи вътрешният министър Иван Демерджиев.

Проследили сме движението на Невзоров и сме дали информация там, където е необходимо – в случая тя повече касае ДАНС. Ще имате информация, доколкото е допустимо от закона, защото не цялата информация може да бъде изнесена, каза Демерджиев на брифинг след редовното заседание на правителството в отговор на въпрос дали МВР е открило издирвания Олег Невзоров.

Попитан дали е установено влияние върху действията на бившия шеф на ДАНС Деньо Денов по казуса, по-конкретно върху отменянето на решението му да изгони Невзоров от България, Демерджиев посочи: "Що се касае до действията на Деньо Денев, ние имаме данни, че на Деньо Денев е било повлияно. Извършва се проверка, която касае както структурите на ДАНС, така и информацията, която се намира в МВР и информацията, която се намира във външно министерство, защото има и такава информация, която касае случая. Вярвам, че председателят на ДАНС, на база на анализ и проверка на тази информация, ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал".

Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Далеч не се касае само за Невзоров в този случай. Много са хората, към които имаме интерес. Събираме доказателства и те съвсем не касаят само Невзоров – много повече са хората, които сме идентифицирали като част от тази група и проверяваме дали има данни за извършени престъпления по отношение на бездействието на държавни и общински институции, която също върви паралелно с тази, съобщи вътрешният министър.

По думите на Демерджиев принудителната административна мярка, наложена на Невзоров от ДАНС, е била основана на сериозни съмнения за участие в престъпни дейности от различен характер, а не на единично нарушение.

Министърът посочи, че сходна заповед е била издадена и спрямо грузински гражданин при почти идентични мотиви, като тя е останала в сила.

Интересното е защо заповедта по отношение на Невзоров е отменена, на какво основание е отменена и спазен ли е редът за това, каза още Иван Демерджиев. Той изрази очакване председателят на ДАНС да представи резултатите от проверката и отговорите на възникналите въпроси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com