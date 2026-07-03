Обрат с втория обвинен по аферата "Баба Алино"

Районният съд във Варна наложи мярка за неотклонение „подписка“ за 70-годишен мъж, който е привлечен като обвиняем за документно престъпление, извършено в условията на продължавано престъпление като длъжностно лице – главен архитект в район „Приморски“, съобщиха от пресслужбата на съда.

Предявените обвинения са затова, че в кръга на службата си съставил официални документи – три удостоверения за търпимост на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства, че в поземлени имоти в местност „Баба Алино“ са изградени преди март 2001 г. 20 масивни жилищни сгради с различна застроена площ. Предвиденото в закона наказание за подобно престъпление е лишаване от свобода до 5 години, припомнят от пресслужбата на съда.

Според съдебния състав обвиняемият е с установена самоличност, известен адрес, чисто съдебно минало и липса на криминални прояви, цялостното му поведение от образуването на досъдебното производство е било да съдейства на разследващите, като е предоставил данни за свое пътуване извън страната. Съдът намира, че не е налице и реална опасност той да извърши ново престъпление, тъй като деянието за което е привлечен като обвиняем е документно и касае документи, които е изготвял в качеството си на главен архитект, какъвто в момента не е, защото е пенсионер.

Не съществува и опасност мъжът да повлияе на разследването, доколкото писмените доказателства относно него, са били обект на съдебно графическа експертиза и са приложени по досъдебното производство. По тези съображения съдът отхвърли искането на прокуратурата за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ и определи за мъжа мярка „подписка“.

Обжалването на определението по мярката е в тридневен срок, като в случай на обжалване или протест делото е насрочено за разглеждане пред Окръжния съд във Варна на 8 юли от 13:00 часа.

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