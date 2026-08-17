Сериозен проблем на наш топ курорт

От 08:00 до 18:00 ч. е ограничено водоподаването в Поморие, показа проверка на Plovdiv24.bg.

Причината е авария на главен водопровод. Услугата ще бъде възстановена след приключване на дейностите по неотложния ремонт.

Според официалната статистика на НСИ в града живеят 14 195 души (към 31 декември 2025 г.), но през месеците от юни до септември заради туристическия сезон пребиваващите там се увеличават с няколко хиляди души.

Поморие е третото населено място в Бургаска област по брой жители. На първо място е Бургас със 189 086 жители, следван от Несебър, където живеят 18 384.