Култов ресторантьор изгони двама украинци от заведението си

Общественикът от Бургас Мартин Пенчев отново влезе в центъра на бурна фейсбук дискусия, след като публикува емоционално откровение, че е изгонил украински гости, които по думите му са били изритани от ресторанта заради "неприемливо поведение".

"Изгоних ( без шамари ) двама надрусани украински младежи, чиито родители вероятно са вменили грешни маниери в поведението при влизане в ресторант или някъде подобна мърлявщина минава", с автентичен правопис обяснява Мартин Пенчев.

Постът му светкавично се разпространи и предизвика стотици реакции, като отново показа защо Пенчев е сред най-разпознаваемите ресторантьори по Южното Черноморие. Той никога не е бил човекът, който премълчава. Години наред името му се свързва с остри коментари, директни позиции и спорове в социалните мрежи. Още когато беше администратор на голяма бургаска фейсбук група, Пенчев често влизаше в словесни сблъсъци с хора, които не споделят неговото мнение. Днес сцената е - той се изявява като ресторантьор, който говори открито за проблемите в бизнеса.

Поводът този път е публикация, адресирана към украинските гости на заведението му.

Пенчев заявява, че двама младежи са били изведени от ресторанта, като уточнява, че причината не е тяхната националност, а поведението им. В същия пост той подчертава, че през годините в ресторанта му, който се намира край несебърското село Тънково, са посрещали много украински граждани и те са добре дошли като гости.

Ресторантьорът отново заложи на характерния си стил - с ирония, самоирония и доза провокация. Той написа, че очаква като реакция множество негативни оценки в Google, но добави, че предпочита да защити правилата в собственото си заведение. Пенчев дори се пошегува, че е опитал да бъде „умерен и максимално възпитан“, въпреки че аудиторията му познава темперамента му.

Под публикацията се разгоря истински спор. Част от коментиращите застанаха зад ресторантьора с аргумента, че всеки бизнес има право да поставя граници за поведението на клиентите си. Други попитаха защо в разказа се акцентира върху националността на гостите и дали това няма да създаде негативно отношение към цяла общност заради действията на конкретни хора.