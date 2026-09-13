Разкриха нова ганьовска наглост в заведение
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Снимката раздвижи силно социалните мрежи
Лоша хигиена в складовете и замърсявания по работните повърхности и оборудването са част от установените нередности
Шофьорът твърди, че е изгубил управление
Колко плати туристка за три ястия
Но в крайна сметка рискът не спечели
Към момента на публикуване не са постъпили сведения за пострадали лица вследствие на инцидента
Предложението е на кмета Костадин Димитров
Pecтopaнтът се намира в пoпyляpнaтa мecтнocт "Kaпaнa"
Всички коментират обяд за 238 лева в ресторант “VIP ROOM”
Малко по-късно след този случай, в същото заведение е имало втори скандал
Бях меко казано шокиран от това, което ми казаха адвокатите ми, споделя жертвата на побой
Охранител е съобщил, че не е видял никого в близост
Все още се уточняват причините за огъня, не се изключва и умишлен палеж
Драмата се разиграва в Кърджали
Античното бижу бе намерено на плажа на курорта "Св. Св. Константин и Елена"
Не е ясна причината
В момента има доста обири на заведения и то през дни
Защо се е стигнало до инцидента
Не е допустимо да бъде обявявана цената за 100 грама, обяви КЗП