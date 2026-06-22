Хитово заведение на морето удари мутрите и обърна нещата

Една снимка от плажно заведение в Приморско буквално взриви социалните мрежи и доказа, че по родното Черноморие все още има напълно достъпни места за почивка.

Напук на дежурните хейтъри и вечните спекулации за космически цени, плажовете всъщност са пълни с хора, което може само да ни радва. Истината излезе черно на бяло от един фискален бон, който бързо обори разпространяваните онлайн митове за скъпотията.

Този кадър показва, че евтините кътчета по морето не са мит и всеки може да намери своето приятно и бюджетно убежище.

Както ясно се вижда от снимките, разпространени във фейсбук, порция цаца от 200 грама в бийч бар на Северния плаж струва точно 4.50 евро, което се равнява на 8.80 лева.

Миналото лято същата тази порция на абсолютно същото място се е продавала за 8.00 лева. Това означава, че реалното увеличение за цяла година е едва 80 стотинки или точно 0.409 евро.

На фона на общата инфлация в страната подобно козметично поскъпване директно върху пясъка е повече от похвално и достъпно за всеки джоб, пише „Флагман“.

Многобройни коментатори в интернет подкрепиха тезата, че родното Черноморие остава прекрасно място за почивка и призоваха да се спре с излишната драма. Самите плажуващи споделят, че в хранителните магазини в курортите цените също са стабилни и почти липсва сериозно поскъпване на стоките.

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