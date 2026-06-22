Общество

Хитово заведение на морето удари мутрите и обърна нещата

Снимката раздвижи силно социалните мрежи

Хитово заведение на морето удари мутрите и обърна нещата
22 юни 26 | 11:41
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Влади Кирилов

Една снимка от плажно заведение в Приморско буквално взриви социалните мрежи и доказа, че по родното Черноморие все още има напълно достъпни места за почивка.

Напук на дежурните хейтъри и вечните спекулации за космически цени, плажовете всъщност са пълни с хора, което може само да ни радва. Истината излезе черно на бяло от един фискален бон, който бързо обори разпространяваните онлайн митове за скъпотията.

Този кадър показва, че евтините кътчета по морето не са мит и всеки може да намери своето приятно и бюджетно убежище.

Както ясно се вижда от снимките, разпространени във фейсбук, порция цаца от 200 грама в бийч бар на Северния плаж струва точно 4.50 евро, което се равнява на 8.80 лева.

Миналото лято същата тази порция на абсолютно същото място се е продавала за 8.00 лева. Това означава, че реалното увеличение за цяла година е едва 80 стотинки или точно 0.409 евро.

На фона на общата инфлация в страната подобно козметично поскъпване директно върху пясъка е повече от похвално и достъпно за всеки джоб, пише „Флагман“.

Многобройни коментатори в интернет подкрепиха тезата, че родното Черноморие остава прекрасно място за почивка и призоваха да се спре с излишната драма. Самите плажуващи споделят, че в хранителните магазини в курортите цените също са стабилни и почти липсва сериозно поскъпване на стоките.

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Автор Влади Кирилов

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2 Коментара
protuncho
преди 2 часа

Увеличението (инфлацията) е 10%. Прясна цаца на борсата е 6 Евро килото, замразената в хипермаркета (каквато вероятно е в заведението) е 3 евро/кило. А в заведението очевидно я продават за 22,5 евро на кило защото цената 4.5 евро е за 200 грама както се вижда на бележката. И то ако не те изцакат с грамажа.

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LARD
преди 0 секунди

Точно така е, но очевидно Влади трудно смята. Да ама ако се научи да смята ще разбере, че ако трябва да хапва по такива "евтини" кръчмета никак няма да му е евтино на така нареченото наше черноморие. Но пък всеки има право да яде квото, където и за колкото иска. С една дума - смелчага.

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