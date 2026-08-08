Има ли заплаха за България? Началникът на отбраната с истината за дрона

Има ли заплаха за България? Това се пита всеки, след като днес дрон се взриви на 100 метра в територията на България от границата с Румъния. За инцидента съобщи премиерът Румен Радев, който по спешност свика Съвета по сигурността към МС. Министерството на отбраната разкри, че дронът е украински - тип примамка "Майя", а Външно съобщи, че вика в понеделник посланика на Украйна у нас Олеся Иласчук.

Няма преднамерени действия срещу България, категорично заяви във Варна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по повод падналия тази сутрин край Кардам дрон. Той уточни, че апаратът е бил примамка, тип „Майя“, предава БТА.

Адмиралът каза още, че предполага, че дронът е бил отклонен от системите за електронна война и е поел курс извън обсега на радарите. По думите му безпилотни апарати от този тип могат да носят до пет килограма взривно вещество.

Емил Ефтимов допълни, че още в края на юли, в резултат на зачестилите прихващания на дронове тип „Шахед“ на румънско-украинската граница, у нас са пребазирани сили и средства за противовъздушна отбрана, усилено е наблюдението, пребазирана е и авиация.

Но борбата с дроновете е много трудна и специфична и изисква комплексни мероприятия, заяви Ефтимов.