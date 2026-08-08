Кардам под засилена охрана, разследването на дрона продължава

Мерките за сигурност на ГКПП-Кардам са засилени след инцидента с дрона, който се взриви на българска територия край границата с Румъния, съобщи БНР. Районът е гранична зона и в момента там се извършват процесуално-следствени действия, поради което журналисти не се допускат до мястото.

Видът на безпилотния апарат все още не е установен, а разследващите трябва да изяснят откъде е дошъл и как е достигнал до българска територия. Източници от разследването уверяват, че няма опасност за населението, а обстановката в Кардам остава спокойна.

Без дълбоки кратери на мястото

Едно от първите наблюдения на разследващите е, че на мястото на взрива няма дълбоки кратери. Това подсказва, че количеството на взривното вещество не е било достатъчно голямо, за да причини сериозни поражения по терена.

Все още обаче не може да се каже със сигурност какъв точно е бил дронът. Съществуват множество подобни модели и експертите продължават да изследват останките.

Предстои да бъде установено и какъв маршрут е следвал апаратът, откъде е навлязъл и при какви обстоятелства е стигнал до мястото, където се е взривил.

Опасност за хората няма

Източници от разследването са заявили пред БНР, че към момента няма никаква опасност за населението. Засилените мерки за сигурност се прилагат както от българска, така и от румънска страна.

Повече подробности се очакват след приключването на процесуално-следствените действия. Работата на разследващия екип продължава.

Хората в Кардам искат отговори

Макар ситуацията в населеното място да е спокойна, част от жителите не крият притеснението си. Пред БНР хора в Кардам са казали, че не се чувстват достатъчно защитени и искат да разберат какво точно се е случило.

Основните въпроси засега остават без отговор - какъв е дронът, откъде е дошъл и как е достигнал до българска територия. Очаква се разследването да даде повече яснота след приключването на огледите и експертизите.