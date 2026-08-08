Голяма промяна с Gmail. Една удобна функция изчезва

Google подготвя голяма промяна за потребителите на Gmail. Компанията ще прекрати функция, която години наред позволяваше на потребителите да изпращат имейли от други имейл адреси директно през интерфейса на Gmail, съобщава HWSW.hu.

От януари 2027 г. функцията „Изпращане на имейл като“ ще бъде напълно деактивирана. След това Gmail ще може да изпраща имейли само от адреси в Gmail, независимо дали се използва уеб версията на услугата или мобилното приложение, предаде агенция БЛИЦ.

Последствията за псевдонимите

Компанията отбелязва, че тази промяна няма да засегне псевдонимите на Gmail в рамките на един акаунт, нито подобната функция в Google Workspace, която засяга само имейл адреси на трети страни.

В същото време Google ще прекрати поддръжката за синхронизиране на имейл акаунти на трети страни чрез уеб интерфейса на Gmail. Тази функция обаче ще остане достъпна в мобилното приложение. Имейлите, които вече са изтеглени и синхронизирани, няма да бъдат изтрити.

Компанията също така обяви преди това прекратяването на функциите POP и Gmailify в уеб версията на Gmail. Gmailify позволи функции на Gmail, като интелигентно сортиране и филтриране на спам, да се използват с имейл акаунти на трети страни.

Какво ще остане достъпно за потребителите?

Въпреки промените, имейл акаунтите на трети страни все още могат да бъдат свързани в мобилното приложение Gmail (с изключение на изпращане на имейли от адреса на някой друг).

Освен това, достъпът до Gmail чрез имейл клиенти на трети страни ще остане възможен благодарение на протоколите IMAP, POP и API.

Компанията обясни, че промените са необходими, за да се гарантира, че Gmail остава „сигурна и лесна за използване“ услуга. За потребителите, които управляват множество имейл акаунти чрез Gmail от години, обаче това ще бъде значително ограничение.