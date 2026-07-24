Покупка за милиарди. „Гугъл“ взе най-скандалната мрежа

Технологичният свят е разтърсен от безпрецедентна сделка на стойност над 1 милиард долара, която пренарежда картите в глобалната надпревара за надмощие в сферата на изкуствения интелект. Силициевата долина и телекомуникационният сектор сключиха ключов таен съюз, след като американският гигант „Върайзън“ (Verizon) официално преотстъпи контрола над огромна част от своята скрита и неизползвана досега оптична инфраструктура, известна в бранша като „тъмно оптично влакно“ (dark fiber), директно на „Гугъл“ (Google). Мегасделката буквално взриви финансовите пазари, изстрелвайки акциите на телекома с над 3 на сто веднага след обявяването на новината.

Война за скорост: Защо „Гугъл“ изкупува кабелите под земята?

Зад кулисите на тази колосална трансакция стои бруталният глад за изчислителна мощ и свръхскоростна връзка, продиктуван от бумът на изкуствения интелект. „Гугъл“ отчаяно се нуждае от огромния капацитет на скритата подземна мрежа на „Върайзън“, за да подсигури светкавична и сигурна свързаност между своите мащабни центрове за данни, обработващи невронните мрежи. Новият главен изпълнителен директор на телекома, Дан Шулман, хвърли още един информационен взрив пред финансовите анализатори, признавайки, че това е само началото. До края на годината компанията планира да подпише още подобни тайни споразумения с други технологични мастодонти, които ще генерират космически приходи от няколко милиарда долара през следващите години.

Шокова терапия и съкращения за милиони

Този милиарден пакт идва като спасителен пояс за „Върайзън“, след като компанията премина през тежки сътресения и брутална вълна от съкращения, при която бяха заличени рекордните 13 000 работни места в САЩ поради жестоката конкуренция на пазара. Под ръководството на Шулман телекомът предприе агресивна стратегическа промяна, изхвърляйки старата си сложна структура и въвеждайки изчистени пакети с неограничен 5G интернет на пух и прах, за да спре изтичането на клиенти. Планът проработи шоково и компанията смаза прогнозите на Уолстрийт, привличайки рекордните 184 000 нови абонати само за тримесечие, при очаквани едва 103 900.

Прогнозите за печалби хвърчат нагоре

Въпреки че текущите тримесечни приходи на компанията останаха леко под очакванията (34,3 милиарда долара поради факта, че уплашените от кризата потребители задържат и използват старите си телефони все по-дълго), финансовото бъдеще на корпорацията изглежда плашещо стабилно. Благодарение на драстичното свиване на разходите и милиардите от „Гугъл“, „Върайзън“ шоково повиши официалната си прогноза за годишна коригирана печалба до невижданите 5,04 долара на акция. Свободният паричен поток на гиганта също е пренасочен нагоре с очакван ръст до 10 на сто, доказвайки че който държи физическата инфраструктура за изкуствения интелект, държи ключа към бъдещето.

