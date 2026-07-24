Само за минути! Как да почистим клавиатурата на лаптопа без разглобяване

Дори при внимателна употреба клавиатурата на лаптопа постепенно събира прах, трохи и мазни следи от пръстите. Натрупаните замърсявания не само развалят външния вид, но могат да затруднят движението на клавишите. Безопасното почистване не изисква скъпи препарати, но трябва да се извършва при напълно изключено устройство. Експертите на Слашгиър обясняват кои средства са подходящи и кои грешки могат да нанесат повече вреда, отколкото полза.

Какво е необходимо за почистването

В повечето случаи са достатъчни мека четка със синтетични влакна, микрофибърна кърпа, флакон със сгъстен въздух и 70-процентов изопропилов алкохол. Не бива да се използват белина, амоняк или други агресивни препарати, защото могат да увредят покритието и надписите върху клавишите.

Преди началото лаптопът трябва да бъде изключен, зарядното и всички външни устройства да бъдат разкачени, а сменяемата батерия - извадена. Никога не почиствайте техниката, докато е включена към електрическата мрежа.

Как се отстраняват прахът и трохите

Лаптопът може да бъде наклонен под ъгъл около 75 градуса, след което пространството между клавишите да се почисти с мека четка или със сгъстен въздух. Флаконът трябва да остане изправен, а въздухът да се подава на кратки струи от разстояние около 1,5 сантиметра, като движението е отляво надясно.

След първото продухване устройството се накланя внимателно на едната, а после и на другата страна. Така разхлабените частици могат да излязат, вместо да бъдат избутани още по-дълбоко под клавишите.

Как се премахват мазните следи

Повърхността се избърсва със суха или съвсем леко навлажнена микрофибърна кърпа. При упорити петна върху нея може да се нанесе малко количество изопропилов алкохол, но течността никога не трябва да се пръска или излива директно върху клавиатурата. Кърпата трябва да е влажна, но от нея да не капе.

След това клавиатурата се подсушава със суха микрофибърна кърпа и лаптопът се оставя отворен, докато по повърхността не остане никаква влага. Едва тогава устройството може да бъде включено отново.

Не изваждайте клавишите без проверка

Ако някой клавиш продължава да засяда, не бива автоматично да бъде изваждан. При много съвременни лаптопи закрепващите механизми са изключително фини и лесно могат да бъдат счупени. Подобна намеса е разумна само когато производителят изрично я допуска за конкретния модел.

Ако продухването и внимателното почистване не помогнат, по-сигурното решение е лаптопът да бъде прегледан в сервиз, вместо проблемът да се задълбочи.

Какво да направим при разлята течност

При разливане лаптопът трябва незабавно да бъде изключен и разкачен от зарядното. Не съществува универсално правило устройството да се обръща с клавиатурата надолу - при някои модели това може да разнесе течността към други компоненти, а при други има специални отвори за оттичане. Затова трябва да се следват указанията на производителя и компютърът да не се включва, докато не е напълно сух.

Ако е попаднала напитка със захар, кафе или сок, домашното подсушаване обикновено не е достатъчно. Захарта оставя лепкав слой и може да предизвика корозия или залепване на клавишите, затова устройството трябва да бъде занесено за професионално почистване възможно най-бързо.