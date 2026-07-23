Времето полудя съвсем! Удря ни 40-градусова гореща вълна

След по-хладното за сезона време днес, синоптиците предупреждават за рязка промяна. Още утре през страната ще премине циклон, който ще донесе проливни дъждове, гръмотевични бури и опасност от градушки, а след това времето бързо ще се обърне към продължителни горещини.

По думите на синоптика Петър Янков в петък максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, като най-интензивните валежи се очакват в южните райони на страната.

Уикендът носи повече слънце

Още през почивните дни температурите ще започнат да се повишават.

В събота термометрите ще показват между 26 и 30 градуса. Сутринта ще има повече облаци по Черноморието и в планините, където на по-високите места дори е възможно да превали мокър сняг. До следобед обаче облаците ще намалеят и слънцето ще се покаже.

Неделя ще бъде предимно слънчева, като валежи се очакват едва вечерта в северозападните райони, каза топсиноптика в "България сутрин".

Последни дъждове, после идва жегата

Според прогнозата в понеделник ще има валежи главно в централните части на страната и по Черноморието, след което започва по-продължителен сух период.

Още в четвъртък и петък в югозападните райони температурите ще достигнат 40 градуса, а горещата вълна ще се задържи поне до 5–6 август.

По-съществени валежи не се очакват преди третата десетдневка на август, след 20-и.

Морето остава топло

Температурата на морската вода ще бъде между 25 и 26 градуса. В събота морето ще бъде по-бурно заради по-силния вятър, но в неделя вълнението постепенно ще отслабне.