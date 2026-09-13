Жега за последно. Захлаждането започва, ще вали и гърми
От събота започва заоблачаване
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От събота започва заоблачаване
Лятото бавно, но сигурно си отива
България ще посрещне последния уикенд на август с преминаване на студен атмосферен фронт и валежи в част от страната.
Високите температурите ще продължат до края на седмицата
Събота и неделя ни очаква хубаво време
Жълт код за опасни жеги е в сила за по-голямата част от страната днес
При нас температурите ще са по-високи спрямо Гърция и Турция
Топ синоптик отправи предупреждение
Ще има дъжд през август
Петър Янков подчерта, че на Балканите преживяваме голям температурен диапазон
През следващите дни времето в България ще остане динамично
Месецът ще започне с динамично време
Петър Янков предупреди туристите да бъдат внимателни при преходи във високите части на планините
В събота температурата в София ще достигне 28 градуса, а в неделя - 30 градуса
Лятото вече е настъпило, нищо че се очакват превалявания, изтъкна Петър Янков
Кога ще дойде истинското лято?
България използва грузинска технология за обработка на облаците чрез ракетен способ
Днес валежите са в цялата страна, по-интензивни ще бъдат в Северна България
Температурният контраст ще бъде голям
Петър Янков не препоръчва пътувания на Балканите