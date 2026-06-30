Топ синоптик каза в кои дни през юли ще се пържим и кога ще ни гърми

Дежурният синоптик от ТВ-МЕТ Петър Янков коментира времето у нас през юли.

Месецът ще започне с динамично време, чести валежи и гръмотевични бури, но в средата му България ще бъде обхваната от типичните летни горещини, прогнозира той пред „Труд“.

Според прогнозата средните максимални температури през месеца ще останат около климатичните норми – между 28 и 33 градуса, като в най-горещите дни в югозападните райони термометрите ще достигат до 37 градуса.

Първите дни на месеца ще преминат под знака на нестабилното време. Очакват се гръмотевични бури и краткотрайни, но интензивни валежи с количества до 30 литра на квадратен метър.

В Северна България ще има условия за градушки, а до 8 юли през страната ще преминават бързо движещи се облачни системи. По поречието на Дунав облачността ще бъде по-значителна, а в южните райони се очаква временно усилване на вятъра.

В края на първото десетдневие от северозапад ще нахлуе по-хладен въздух, който ще доведе до краткотрайно понижение на температурите и нови превалявания, достигащи и до Черноморието.

След преминаването на атмосферните смущения времето ще се стабилизира.

От 11 юли се очакват предимно слънчеви дни с малко облаци и трайно повишение на температурите. Максималните стойности ще надхвърлят 33 градуса, а в крайните югозападни райони ще достигнат до около 37 градуса.

Около 16 и 17 юли отново ще има условия за следобедни краткотрайни валежи и гръмотевични бури, главно в Западна и Централна Северна България.

През третото десетдневие на юли синоптиците очакват ново активизиране на атмосферата.

Около 22 и 24 юли на много места в страната ще превали и прегърми, докато по Черноморието и в Източна България ще преобладава предимно слънчево и топло време.

По-интензивни валежи се очакват най-вече в планинските райони на Югозападна България.

„Тази година средните месечни температури през юли ще бъдат около климатичните норми – от 28 до 33 градуса“, посочва Петър Янков.

Според него въпреки периодите с горещо време месецът няма да се отличава с продължителни екстремни жеги, каквито България е преживявала през предишни години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com