Made in BG! Ето какво тегли влакче в Несебър

Туристическо влакче с пътници в Несебър е теглено от автомобил "Лада Нива". За случая сигнализира Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа миналата година.

В публикация в социалните мрежи Попов поставя под въпрос както законността на атракционния превоз, така и контрола върху безопасността му.

"Виждали ли сте подобен абсурд? Туристическо влакче, теглено от… Лада Нива! Да, правилно прочетохте. Лада Нива тегли туристическо влакче с хора в Несебър", пише той.

Попов посочва, че според действащите правила атракционните превози със състав от превозни средства трябва да се извършват с моторно превозно средство с максимална конструктивна скорост до 25 км/ч, предназначено за теглене на между едно и три специално проектирани пътнически ремаркета.

По думите му "Лада Нива" очевидно не представлява специализирано превозно средство за теглене на туристическо влакче.

"Но явно в Несебър може всичко. И точно днес трябва да си зададем въпроса докога ще разчитаме на късмета", коментира бащата на Сияна.

Той прави паралел и с тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, станал преди година на същата дата, при който беше прегазено семейство.

"Колко трагедии трябва да преживеем, за да започнат институциите да действат преди инцидента, а не след него?", пита Попов.

Той настоява да стане ясно кой е разрешил движението на туристическото влакче, кой е извършил проверката му и кой е удостоверил неговата техническа изправност и съответствието му със законовите изисквания.

"Кой носи отговорност за безопасността на хората, които се качват в него? Пак ли ще чакаме поредния кошмар, за да се задействат всички? Или този път държавата и Община Несебър ще се намесят преди да е станало късно?", завършва Николай Попов.