"Евровизия" в Бургас с нов щаб: 112 ще говори на езика на гостите

За „Евровизия 2027“ в Бургас ще бъдат изпратени допълнително оператори и координатори, които владеят различни езици, за да могат да реагират на евентуални сигнали от гостите на конкурса. Това съобщи директорът на дирекция „Национална система 112“ Красимир Димитров в сутрешния блок на bTV.

Обсъжда се и обновяването на една от залите в Бургас, която да бъде превърната в специален координационен център на телефон 112 по време на конкурса. Оттам ще се приемат обаждания от организаторите и гостите на града, а екипите ще работят съвместно с пожарната, полицията, Спешна помощ и останалите служби, ангажирани с мащабното събитие.

По думите на Димитров най-често сигналите към 112 са свързани с необходимост от медицинска помощ – 27%.

От 1 юни досега на спешния телефон са получени 520 000 сигнала за инциденти. Около 23% от тях са за престъпления срещу личността, а 4,4% – за пътнотранспортни произшествия. Само през последното денонощие са постъпили 6371 сигнала, от които 1891 са били за медицински случаи.

Въздушните линейки са извършили над 130 излитания и кацания с пациенти от началото на годината. Те вече могат да кацат и директно на местата на тежки пътнотранспортни произшествия. Димитров съобщи още, че тази вечер въздушна линейка е транспортирала дете в тежко състояние от една болница в друга.

Около 33% от всички сигнали към 112 обаче са фалшиви.

Предвижда се да бъде изграден и допълнителен сектор за обучение и анализ на работата на операторите. Паралелно с това предстои информационна кампания в училища и детски градини, както и поставяне на плакати на места с голямо струпване на хора. Целта е гражданите да знаят в какви случаи трябва да се звъни на спешния телефон и каква информация да предоставят.

Предприемат се и мерки за промяна на правилата за взаимодействие между 112 и службите за спешно реагиране.

По отношение на системата eCall, която автоматично подава сигнал към 112 при тежка катастрофа, Димитров посочи, че вече са регистрирани над 2700 такива обаждания. Според него технологията допринася за съкращаване на времето за реакция на службите.