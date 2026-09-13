Големият волейбол пренарежда трафика в София - ето къде и кога
Столичната община пуска и допълнителни тролейбуси след мачовете, докато градският транспорт запазва маршрутите си
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Столичната община пуска и допълнителни тролейбуси след мачовете, докато градският транспорт запазва маршрутите си
Кметът Димитър Николов призова да няма повече спорове около избора на град
Правят координационен център за конкурса
Пекин настоя ИИ да остане под човешки контрол и се обяви срещу технологичните блокади и разделението
Докумените и кухненските уреди да са по места
Председател на комитета е вицепремиерът Иво Христов
Подготовката започва с решение на Министерския съвет, а бюджетът за организацията може да достигне 30 млн. лева
Правилата са в 200 страници, в процедурата БНТ ще работи с EBU и Eurovision
Вицепремиерът предупреди да не се политизира успехът и посочи, че домакинството може да донесе повече печалби, отколкото разходи
София е най-вероятният домакин, но Бургас, Пловдив и Варна вече показаха амбиция за историческия конкурс
„Благодарение на DARA, България от зрител се превръща в сцена", каза министърът на културата
Това е един от най-често използваните за офроуд и научни и експедиционни мисии
Временна организация на движението има по двете поради влошените метеорологични условия
Премиерът Желязков и генералният секретар Гутериш обсъдиха глобални предизвикателства и научен напредък
AI пише обети, подрежда маси и избира дати. Той е новият сватбен агент на младоженците
България е посочена на първо място като държава, която участва в „институционалното унищожаване и дехуманизацията“ на Александър Вучич
Важи до 23 август 2025 г.
Поиска още утре нова организация за пропуска на пътниците от трети страни
Ако целенасочено почиствате, пренареждате или подреждате, вие си осигурявате успех
Полисарио получи безпилотни дронове-камикадзе, предоставени от Иран