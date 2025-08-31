Любовчии намериха нестандартна употреба на изкуствения интелект

Ако преди години булките разчитаха на майките си, приятелките и шаферките,

днес първи помощник в подготовката за големия ден е изкуственият интелект.

Технологията, която за мнозина все още буди страх и недоверие, вече пише речта на кума, подрежда гостите по масите и предлага най-подходящия нюанс на „пепел от рози“ за декорацията. Ритуалната зала остава символ на традицията – мястото, където младоженците си казват съдбоносното „Да“, придружено от питка и мед за сладък живот. Но дори там навлиза модерното: забавни виртуални обети, дигитални букети и обещания за любов „без да изключват интернета“. Всичко това – по съвети на AI.

Мечтата на Анита

„Още от дете всяко момиче си мечтае един ден да се види в бяла рокля и да има своя приказен ден”, споделя Анита Тошев от „Игри на волята“ 6. За нея този ден предстои – заедно с любимия ѝ, с когото са заедно от години. Предложението за брак идва в Анталия, малко след приключването на риалити формата.

„След излизането ми от „Игрите“ любовта ни още повече се засили един към друг и решихме да се вземем най-накрая“, разказва тя. Младата двойка вече мисли за бъдещата сватба – планирана за 2027 година, за да имат време за подготовка. И именно тук на сцената влиза новият, неочакван помощник – изкуственият интелект.

AI като сватбен агент

„До този етап ми е помогнал изключително много с това да ми препоръча добри места, които да отговарят на моите очаквания и изисквания. Също така и по-детайлни неща – като организацията на масите, кой къде да седи, как да изглежда интериорът отвън. Смятам, че изкуственият интелект е средство, което много би ни помогнало, ако знаем как да го използваме правилно“, споделя Анита.

Оказва се, че AI не само оптимизира бюджета и логистиката, но дори подбира „красиви“ дати за сватбата – такива, които изглеждат добре изписани с различни шрифтове. „Още не сме избрали конкретна дата, но сме се спрели на няколко предложения, които получих именно от AI“, допълва тя.

Сватбени чудеса по алгоритъм

Все повече млади хора използват изкуствения интелект в търсене на нестандартна и запомняща се сватба. Въпросите към алгоритмите зачестяват и носят изненадващи сценарии: от обети в стил „Хари Потър“ или на елфически език от „Властелинът на пръстените“, до футболни теми, велосипеди за гостите и сватбени торти с живи гълъби вътре.

Ако преди технологиите изглеждаха заплаха за романтиката, сега все повече двойки откриват, че именно AI може да сбъдне най-смелите им и най-нестандартни мечти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com