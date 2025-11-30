Рожден ден днес има топ тв продуцент

Рожден ден днес празнуват:
Проф. д-р Георг Краев, културолог и фолклорист
Проф. д.п.н. Георги Манолов, ректор на Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив
Димитър Рашков, художник и скулптор
Акад. проф. д-р Елена Кутева, зам.-директор на ансамбъл „Филип Кутев“
Ивайло Калоянчев, актьор
Иван Цанев, поет
Иван Христов, тв водещ и продуцент
Проф. д-р Людмил Георгиев, икономист
Николета Лозанова, модел
Светослав Иванов, журналист и тв водещ
