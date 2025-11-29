Ново 20! Предлагат революционна промяна при прехвърлянето на автомобил

Да отпаднат нотариалните заверки при прехвърляне на моторно превозно средство? Това гласи законопроект, внесен от „Демократи за силна България“. Предвижда се МВР и КАТ да поемат изцяло контрола върху удостоверяването на данните.

Сега за прехвърляне на кола трябва да се сключи договор за покупко-продажба с нотариална заверка на подписите на продавача и купувача. Процедурата изисква лично явяване на двете страни пред нотариус, както и представянето на необходими документи - лични карти, талони на автомобила, платени данъци, оценка от застраховател и валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

Предложението е тази процедура да отпадне и покупко-продажбата да се осъществява чрез сключване на обикновен писмен договор.

За Илия Илиев нотариалните такси са излишен разход. Две години е живял в Германия, където автомобилите се прехвърлят с договори между физическите лица.

„Аз си закупих колекционерски автомобил и дадох 200 лева за прехвърляне, а самата стойност на автомобила беше около 300 лева“, споделя той. Не смята обаче, че нотариусите трябва да отпаднат напълно. „Трябва може би да има за луксозните автомобили – над 50-100 хиляди лева. Трябва да има парична граница“, допълва Илиев пред NOVA.

Темата „Нужни ли са нотариусите?“ отекна и в парламента. Законопроектът предвижда премахване на нотариалната такса при прехвърляне на моторни превозни средства. Идеята е това да се осъществява чрез сключване на обикновен писмен договор. Предлагат МВР и КАТ да поемат изцяло управлението върху проверките и удостоверяването на данните.

„Това е една сериозна административна финансова тежест за над 200 хиляди прехвърляния годишно. Всичко, което прави нотариуса, ще го правят КАТ. На едни гише, ще се случва цялата процедура по дерегистрация на стария собственик, на продавача. Нашето предложение е за алтернативен способ за прехвърляне, ние не лишаваме възможността който иска да отиде при нотариус“, казват вносителите.

Те аргументират задължителното заплащане на нотариус като „излишна и измислена такса“. „В ежедневието сме пълни с вещи, които струват много повече от една кола, и въпреки това, ние не ходим при нотариус, когато трябва да си продадем хладилника, дивана или телевизора“, посочват те.





