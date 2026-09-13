Арестуваха 8 имотни измамници в момент на сделка. Претърсват и нотариус
Иззети са фалшивите документи
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Иззети са фалшивите документи
От тази дата се прекратява достъпа до ключов документ
Има излишни такси, казват експерти
Междувременно включили и Софийската градска прокуратура в плана си за проверки
Преди 26 години той е работил към държавния нотариат
Ръководи се разследване за кражба в особено големи размери
Първи подробности за големия грабеж
За днешните събития в парламента Християн Мицкоски каза, че са "срам за държавата"
Идеята за това била неприемлива и несъвместима
Бързите разводи по взаимно съгласие ще облекчат работата на съдилищата
С бившата ми съпруга говоря само с нотариус, казва Стефан Асенов Стефан Асенов е мениджър в "Credit". Той е бивш зет на убития на 8 януари 2016 г. со...
Краси Радков бе специален гост на рождения ден на нотариус Милена Георгиева. Наградената за "Бизнес дама на годината" рожденичка празнува заедно с Орл...
София. Полицията задържа 45-годишен мъж, представял се за нотариус, информират от пресцентъра на МВР. Операцията е реализирана от служители на сектор...
Стара Загора. Всички нотариални кантори в Града на липите ще работят безплатно в сряда следобед. Денят на отворените врати е повод професионалния праз...
Монтана. Искра Фидосова се връща в Монтана и отново отваря нотариалната си кантора. Това съобщи депутатът от ГЕРБ Златко Тодоров. Г-жа Фидосова продъ...