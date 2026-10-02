Купиха историческо имение за 1 долар. Днес го продават за 1 милион

История, която звучи като мечтата на всеки любител на старите къщи: двама братя купуват внушително историческо имение в Мичиган само за 1 долар. Уловката? Сградата е изоставена, със счупени прозорци, липсваща входна врата и толкова занемарена, че дори разрушаването ѝ е сред обсъжданите варианти.

Четири десетилетия по-късно решението на Кристофър и Стив Уайт изглежда като забележителна инвестиция.

Братята вече имали опит с реставрирането на стари домове, когато през 1986 г. попаднали на изоставеното имение „Гилбърт“. Огромната къща с площ около 8000 квадратни фута – приблизително 743 кв. м, е построена през 1861 г.

„Купихме я през 1986 г. за 1 долар – и това не е печатна грешка“, разказва Кристофър.

Красавица от XIX век, оставена да се руши

Имението се намира в исторически квартал само на две пресечки от Depot Town. Построено е в характерния за XIX век стил Second Empire, разпознаваем по мансардния покрив, и има две квадратни кули, богато декорирани корнизи и покрив от цветни плочи.

Но зад впечатляващата архитектура се криело плачевно състояние.

Оригиналната входна врата вече липсвала, част от прозорците били счупени, а поддръжката на огромната сграда ставала все по-трудна. Градът също преминавал през икономически проблеми и местните власти започнали да търсят идеи за бъдещето на имота.

Сред вариантите било превръщането му в малък хотел тип „нощувка със закуска“. Над сградата обаче тегнела и далеч по-мрачна възможност – събаряне.

Братята Уайт предложили друго: да превърнат имението в жилищна сграда с отделни апартаменти.

Тяхната идея спечелила.

Един долар бил само началото

Истинската цена на къщата се оказала не покупката, а спасяването ѝ.

Кристофър и Стив изцяло разчистили вътрешността и прекарали 14 месеца в усилен ремонт, като едновременно модернизирали сградата и се опитвали да запазят максимално много от оригиналните ѝ детайли.

Съхранени били старите дървени подове, както и рядка камина с прочутите керамични плочки Pewabic, свързани с архитектурното наследство на Мичиган.

Една от големите изненади бил покривът. Въпреки възрастта си той издържал изпитанието на времето и според Кристофър продължава да бъде в отлично състояние.

От изоставена къща до седем луксозни жилища

След реставрацията някогашното еднофамилно имение получило напълно нов живот.

Братята го разделили на седем луксозни жилища, всяко с площ между 800 и 1200 квадратни фута – приблизително между 74 и 111 кв. м.

За Кристофър трансформацията на имението е урок за всеки, който иска да се заеме с подобен проект за реставрация. Той насърчи потенциалните купувачи да подходят към процеса с търпение и много проучване.

„Най-добрият съвет е да бъдете търпеливи“, каза той пред изданието. „Добрите сделки отнемат време, с много търсене и много оферти. Направете дължимата проверка и не се притеснявайте от сделката.“