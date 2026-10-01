Австралийските пожарникари нажежиха страстите! Хвърлиха гащеризоните (СНИМКИ)

Австралийските пожарникари отново са готови да вдигнат градусите. Благотворителният Australian Firefighters Calendar за 2027 г. вече е в продажба и събира в едно пожарникари, спасени животни и все по-голям брой благотворителни каузи по света.

Тази година прочутият календар отбелязва своето 34-то издание и се предлага в пет различни варианта – с кучета, котки, коне, различни животни и специално издание Hero, в което пожарникарите позират сами.

Изданието за 2027 г. ще има и най-мащабното международно разпространение в историята на инициативата. Освен в Австралия и Съединените щати, календарът разширява присъствието си в Европа и Азия.

Събраните средства се използват за подпомагане на организации за спасяване на животни, възстановяване след природни бедствия и програми, насочени към благосъстоянието на пожарникарите и други служители на първа линия.

Пожарникари, кученца и котки

Организаторите съобщават пред PEOPLE, че 2000 долара от продажбите на календара в САЩ ще бъдат дарени на Pasadena Humane Society в Калифорния.

Средства за организацията ще бъдат набирани и чрез продажба на календари по време на CatCon, където Pasadena Humane Society помага за намирането на домове на стотици котки и малки котенца.

В Австралия календарът продължава да подкрепя спасителни организации, чиито животни участват във фотосесиите. Всяка котка и всяко котенце в изданието Cat Edition е спасено животно.

Сред подкрепяните организации е Best Friends Felines, която получава дарения и използва календарите за собствени благотворителни кампании.

Проектът подпомага и Wildcare Incorporated – организация с нестопанска цел в Северната територия на Австралия, която се грижи за болни, ранени и осиротели диви животни.

Част от средствата отиват и за програми в помощ на доброволни пожарникари и техните семейства. Наскоро пари от инициативата са предоставени на Volunteer Fire Brigades Victoria’s Volunteer Support and Recovery Trust. Фондът е оказал финансова помощ на 23-ма доброволни пожарникари, загубили домовете си при горски пожари.

За първи път помагат и на организация в Европа

Календарът за 2027 г. бележи още една важна стъпка – за първи път инициативата подкрепя европейски приют за животни.

Това е L’Arca di Natalia в Сицилия. По време на фотосесия през април на австралийския Голд Коуст пожарникарите са носили артикули на организацията с посланието Semu i stissi – „Всички сме еднакви“.

Популярността на календара расте и в Азия.

Според организаторите предишно участие на China International Import Expo в Шанхай е предизвикало огромен интерес – над 5000 души са били в списък на чакащите за едва 1200 календара.

Съдържанието, свързано с австралийските пожарникари, е натрупало и повече от 10 милиона гледания в китайската социална платформа Xiaohongshu.

В Хонконг продажбите на календарите са събрали 37 000 долара за Hong Kong Dog Rescue и SPCA HK. Други 1000 дарени календара са помогнали за набирането на още 20 000 долара за кампания на Хонконгския Червен кръст.