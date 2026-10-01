Шест години грижа и подкрепа: Деца превърнаха центъра на Белоградчик в празник

Шест години грижа, внимание и подкрепа отпразнува Центърът за обществена подкрепа в Белоградчик. Рожденият ден събра на площад „Възраждане“ деца, родители, представители на местната власт и гости.

На празника присъстваха кметът на община Белоградчик Боян Минков, председателят на Общинския съвет Ангел Георгиев и представители на общинската администрация.

Управителят на Центъра за обществена подкрепа Славена Славилова благодари на целия екип за професионализма и отдадеността, с които ежедневно помага на хората, нуждаещи се от грижа и подкрепа.

Празничната програма превърна рождения ден в истинско тържество на площада. Поздрав към Центъра поднесоха възпитаниците на школата по народни танци към Детски комплекс – Белоградчик.

В програмата се включиха още талантливите участници от Детска градина „Иглика“, Младежкия танцов състав „Ружинско хоро“ към НЧ „Христо Ботев“ – Ружинци, НЧ „Христо Ботев – 1897“ – с. Чупрене съвместно с ОУ „Академик Михаил Димитров“ – с. Чупрене, Танцова формация „Ружа“ към НЧ „Христо Ботев“ – община Ружинци, както и ОУ „Христо Ботев“ – с. Горни Лом.

С много народни танци, усмивки и настроение участниците отбелязаха шестата годишнина на социалната услуга, превръщайки празника в събитие за цялата местна общност.