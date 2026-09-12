Четирима пред Темида за взривовете в Горни Лом (ОБЗОР)
Четирима ще се изправят пред съда с обвинения за вдривовете край село Горни Лом на 1 октомври 2014 г. Прокуратурата търси отговорност от бизнесмена Ва...
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Четирима ще се изправят пред съда с обвинения за вдривовете край село Горни Лом на 1 октомври 2014 г. Прокуратурата търси отговорност от бизнесмена Ва...
Скоро ще бъдат предявени обвинения на виновните лица за взрива в завода за боеприпаси в Горни Лом, съобщи във Видин главният прокурор Сотир Цацаров. Т...
До края на годината ще приключи разследването за Сарафово. Това каза заместник-главният прокурор и директор на Националната следствена служба Евгени Д...
Във вторник и сряда ще бъдат извършени серия контролирани взривове в района на завод "Миджур" в село Горни Лом, съобщи за Нова телевизия, позовавайки...
Близки и приятели, местни жители почетоха с панихида загиналите на 1 октомври 2014 година 15 души в завода за боеприпаси „Миджур" в село Горни Лом. Ср...
Синът на загиналото семейство сега е кандидат за кмет Година след чудовищния взрив в завода за боеприпаси "Миджур" в село Горни Лом животът продължа...
От няколко дни всяка сутрин един автомобил докарва строители, които влизат във взривения завод за боеприпаси „Миджур". Това каза за „Стандарт" кметът...
Районният съд в Белоградчик потвърди глоба на завода за боеприпаси в село Горни Лом, наложена му от Инспекцията по труда във Видин. Собственикът на за...
Районният съд в Белоградчик намали от 1500 на 300 лв. глобата, наложена от Инспекцията по труда във Видин на собственика на завода за боеприпаси „Мидж...
Кадър от взрива в Горни Лом, взел живота на 15 души
Разследването за взрива в завода за боеприпаси в село Горни Лом, който избухна на 1 октомври миналата година и при който загинаха 15 души, ще бъде удъ...
90% от работниците в гръмналата фабрика са готови да се върнат на работа Ако синът на шефа не ни пришпорваше, нямаше да стане беля, смята оцелял по ч...
Пламен Петров влязъл в завода час след фаталния взрив, за да спасява живи хора Само час след трагедията в завода за боеприпаси в Горни Лом, потресла...
Видин. От началото на този седмица семействата на загиналите на 1 октомври т.г. при взрива във фабриката за боеприпаси „Миджур" в село Горни Лом получ...
София. Готови са ДНК експертизите от открития биологичен материал на 15-те загинали при взрива във фабриката в Горни Лом. Те по безспорен начин доказв...
В склад, незасегнат от трагичната експлозия в завода за утилизация "Миджур" в Горни Лом, при който 15 души бяха убити, има още 190 614 невзривени боеп...
Видин. 50 000 детонатора са откраднати от завода за боеприпаси край Горни Лом, съобщи БГНЕС. В началото на октомври там се взриви цех за обезвреждане...
Видин. Фирма „Видекс", собственик на завода за боеприпаси в село Горни Лом, в който при взрив на 1 октомври т.г. загинаха 15 души, поема издръжката на...
Монтана. Близки на загиналите в Горни Лом запалиха свещи в двора на завода убиец. Над 100 души - роднини, бивши и настоящи работници в завод "Миджур",...
Видин. Над 100 души – близки на загиналите, бивши и настоящи работници в завод „Миджур" и жители на Горни Лом, запалиха свещи и се помолиха за душите...