Страшен гаф на Мицкоски. Обърка цар Самуил и Гоце

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски направи нечуван исторически гаф - обърка цар Самуил с Гоце Делчев.

По повод на предаването на костите на Цар Самуил от Гърция на България днес Мицкоски направи пълна фалшификация и използва споразумение между югославския диктатор Йосип Броз Тито и български диктатор Георги Димитров от 1947 г., предава БГНЕС.

Мицкоски свърза пренасянето на костите на Гоце Делчев с Бледската спогодба. Останките на Делчев са предадени и пренесени в Скопие през октомври 1946 г., една година преди подписването на Бледската спогодба между Димитров и Тито.

На въпрос дали пренасянето на тленни останки може да има отражение върху отношенията на Република Северна Македония с Гърция и България, Мицкоски заяви, че темата трябва да се разглежда в контекста на Бледската спогодба. Според него „договорът е постигнат непосредствено след капитулацията на България във Втората световна война“. Мицкоски определи действията на България на територията на днешна Република Северна Македония през войната като окупация, като отбеляза, че някои политици в родината му използват определението „администриране“.

„Аз това го коментирам във връзка с Бледската спогодба, която е постигната непосредствено след капитулацията на фашистка България, която, бих казал, е окупирала по време на Втората световна война територията на днешна Македония“, заяви Мицкоски. Според него пренасянето на мощите на Делчев е било „свързано с македонската национална идентичност“.

„И това е нещо, което трябва нас, като македонци, да ни прави горди, защото мощите на този великан, който е бил по свое време пред времето си, символизират много за македонската идентичност“, подчерта той и изрази „съжаление, че днес малцина говорели за Бледския договор и за постигнатите по него договорености“.

Всички исторически документи по света определят и Цар Самуил като български владетел, а Гоце Делчев като ръководител на българската революционна организация ВМОРО, а по-късно ВМРО.

През февруари 2019 г. Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси между България и Република Северна Македония постигна съгласие цар Самуил да бъде честван като забележителна личност от общата история на двете държави от времето на средновековната българска държава.

В официалния протокол от работата на комисията е записано, че цар Самуил е владетел на голяма средновековна държава, която основната част от съвременната историческа наука определя като Българско царство, с център на територията на днешна Република Северна Македония.

Така постигнатото между двете страни съгласие поставя цар Самуил в историческия контекст на средновековната българска държава, като договореностите впоследствие са приети и от двете правителства в рамките на двустранния механизъм за изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество.



