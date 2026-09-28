Шефът на пиара на МВР с разкри. Петков и Василев настоявали за ареста на Борисов

Нови подробности за ареста на Бойко Борисов през март 2022 г. излязоха в Софийския градски съд. Бившият ръководител на пресцентъра на МВР Явор Симов заяви пред съда, че тогавашният премиер Кирил Петков и финансовият министър Асен Василев са настоявали лидерът на ГЕРБ да бъде поставен с белезници.

Симов даде показания по делото срещу Петков, свързано със задържането на Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г. Според прокуратурата арестите са били неправомерни, а обвинението срещу Петков е за престъпление по служба и превишаване на власт. Петков отхвърля обвиненията.

По думите на Симов около 19:30 ч. на 17 март той бил извикан в Министерския съвет. При влизането си в кабинета на премиера чул от Петков, Василев и тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков, че Борисов е арестуван.

Симов твърди още, че първото прессъобщение за акцията му било продиктувано лично от Асен Василев. В него първоначално била посочена и Менда Стоянова, както и че действията са свързани с разследване на Европейската прокуратура.

„Народът иска да види Борисов с белезници“

По думите на бившия шеф на пресцентъра Петков и Василев настоявали Борисов да бъде сложен с белезници с аргумента, че „българският народ иска да види Бойко Борисов с белезници“.

Симов разказал, че след неговата намеса и след като Бойко Рашков се съгласил с него, било предадено по телефона на полицейските служители в Банкя, че ако няма законови предпоставки, белезници да не бъдат поставяни.

Симов заявил още, че тогавашният главен секретар на МВР Петър Тодоров не е знаел предварително за акцията. По това време той не бил информиран за задържанията на Борисов, Горанов и Арнаудова.

Говорели за сакове с пари

Бившият ръководител на пресцентъра разказал и за разговор, проведен около месец преди арестите в кабинета на Кирил Петков.

По думите му тогава се обсъждало твърдение, че Борисов държи сакове с пари в Банкя и в манастири. Според Симов активен участник в този разговор бил медиен съветник на тогавашния премиер, чието име свидетелят не успял да си спомни.

Полицаят: Не знаехме какво престъпление разследваме

Пред съда показания даде и разследващият полицай Иван Маджаров, който е присъствал при претърсването и задържането на Борисов в дома му.

Маджаров разказал, че по време на операцията е обсъждал със свой колега дали служителите на МВР изобщо са компетентни да разследват престъпления, извършени от лица с имунитет.

„Моето мнение беше, че не сме компетентни“, заявил той пред съда.

По думите му служителите не са знаели и какво конкретно престъпление разследват или кога е било извършено. Обяснено им било единствено, че трябва да търсят доказателства за някаква престъпна дейност.

Маджаров посочи още, че при претърсването не били открити доказателства за престъпна дейност. По думите му обаче оперативен работник получил обаждане, че Борисов трябва да бъде задържан. Той не знаел кой е дал това разпореждане.

По думите на Маджаров Борисов поискал да не бъде извеждан с белезници и служителите се съобразили с това.

Кирил Петков е подсъдим за арестите

Делото в Софийския градски съд е за действията около задържането на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г.

Според държавното обвинение тримата са били задържани неправомерно при бързо производство на МВР без предварително санкциониране от прокуратурата. Съдът впоследствие обяви арестите за незаконни.

Кирил Петков отхвърля обвиненията и определя делото като политически мотивирано. Предстои съдът да изслуша и други свидетели, сред които бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и началникът на Националната служба за охрана Емил Тонев.