Примката се затяга. Кирил Петков отново в съда

Днес в Съдебната палата на София се повежда поредно съдебно заседание по делото срещу бившия министър-председател Кирил Петков, свързано с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова през март 2022 година, предаде Булфото.

Прокуратурата обвинява Кирил Петков в длъжностни престъпления, като твърди, че е превишил правомощията си и е разпоредил задържането на тримата без законово основание.

Според обвинението е бил оказан натиск върху служители на МВР за извършване на действия по неотложност и претърсвания без предварително съдебно разрешение.

Днес трябва да бъдат разпитани нови свидетели и се очаква техните показания да внесат допълнителна яснота по обстоятелствата около арестите и взетите решения по време на операцията