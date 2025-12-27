Линда заряза тортите. Влезе в най-доходния бизнес

Промените в семейството на Кирил Петков продължават. След като екслидерът на "Промяната" пусна брада, съпругата му Линда смени бизнеса. Заряза тортите и влезе в най-доходното занимание у нас - недвижимите имоти.

Линда, е започнала нов бизнес, месеци след като продаде бутиковата си сладкарница в центъра на София. Вместо с торти и пасти, новата фирма на Линда "Елит естейтс груп", чието учредяване става факт преди няколко седмици, е с предмет на дейност придобиване, реновиране, обзавеждане, управление и продажба на недвижими имоти. А за това си трябват сериозни капитали, пише агенция ПИК.

Линда Петкова няма нужда да се притеснява, съдружникът й Калоян Данчев, с когото са семейни приятели, е мултимилионер.

Данчев е роден в София, но от години живее в Мексико. Основаната от него компания "Фиделис Маркетинг Груп" притежава няколко ултралуксозни курорта, струващи стотици милиони долари. Успехът му е оценен подобаващо от престижното американско бизнес списание "Форбс". През 2021 г. авторитетната медия кани Калоян да стане част от своя Съвет за фирмено развитие, в който членуват доказали се в своята област експерти.

За да задвижат бизнес плановете си, Линда Петкова и Калоян Данчев създават командитното дружество "Елит естейтс груп ЕООД и ко". Това е особен вид фирма, в която има два типа съдружници - неограничено и ограничено отговорни. Разликата между двата вида е, че първият, в случая Линда Петкова, отговаря с цялото си имущество за натрупаните от фирмата задължения, а втория (Данчев) само до размера на капитала, който е внесъл в общата каса. Подобни фирми създават хора, които имат добра бизнес идея, но им липсват пари, за да я реализират.

"Да го обясня простичко. Аз предвиждам, че мога да имам сериозна печалба от производството на крушки. Обаче ми трябват средства. Затова се обръщам към други хора и искам от тях да се включат в дружеството ми само с пари. Те нищо няма да правят и ще разчитат да получат част от печалбата. Единственото им задължение е да внесат паричната вноска. Докато аз освен името съм си заложил и къщата, и кучето и всичко, което притежавам", разясни как действа командитното дружество опитен финансист.

В случая с "Елит естейтс груп ЕООД и ко" Линда Петкова явно е човекът с идеите, а от мултимилионера Калоян Данчев са парите, твърди "Уикенд". Предстои да видим какви точно са те. Източници на седмичника твърдят, че един от проектите е създаване на здравно приложение, което да се инсталира на смартфони. С негова помощ всеки потребител ще има достъп до най-новите изследвания за дадена болест, които се провеждат в цял свят, съвети и консултации от водещи специалисти. Доста общо описание, но инвеститорите отказват да разкрият повече подробности дори и пред близките до тях хора.

Проверка показа, че явно Калоян Данчев е решил да вложи част от своето богатство в България. Наскоро той (без Линда Петкова – б.а.) е регистрирал още няколко фирми. Това е добра новина за задъхващата се българска икономика, която през последната година ежемесечно отчита спад на индустриалното производство.

От сайта на фондацията му става ясно, че Данчев редовно си контактува с влиятелни бизнесмени и политици като Кърт Волкър, бивш специален пратеник на САЩ за преговорите за Украйна, бившият държавен секретар на САЩ Майк Помпео. Контактите на Данчев явно са добри, щом успя да уреди две срещи на своя приятел Кирил Петков с Майк Помпео.





