Златният олимпийски медал за България!

Вчера Тервел Замфиров сложи край на 20-годишното чакане на България за медал от зимни олимпийски игри. Талантливият ни сноубордист взе бронз на 8 февруари, а днес, 9 февруари, отчитаме 28 години от единствената в историята на страната ни към момента олимпийска титла.

Тази на Екатерина Дафовска от Нагано 1998.

Тогава родената в Чепеларе състезателка ликува в дисциплината 15 километра индивидуално, а Павлина Филипова остава точно извън медалите, изоставайки само с 0.2 секунди от бронзовата медалистка - германската легенда Уши Дизел.

Втора тогава финишира украинката Олена Петрова.

Дафовска завършва с време от 54:52.0 минути и само една грешка в стрелбата.

"Изпълнението на българския химн, защото това беше моята мечта - да чуя химна на България. Без да съм мечтала за медали, аз подсъзнателно знаех, че химнът е само за първо място. Вече имах два медала от световни първенства и още два от юношески - винаги второ-трето място. Когато се качваш веднъж на стълбичката, започваш да си поставяш и по-високи цели", казва Дафовска в интервю за Dir.bg години по-късно, бивайки запитана кой е бил най-емоционалният момент за нея.

И също така си спомня как лично покойният днес Иван Славков, по онова време президент на олимпийския ни комитет, окичва бленуваното злато на врата ѝ.

27 години по-късно си спомняме за единствената олимпийска титла на страната ни до момента, но същевременно се надяваме, че тази суша няма да продължи още дълго.





