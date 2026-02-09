Ето причината за скандала между Домусчиев и БФС

Преместване на двубоя Локо София – Лудогорец е запалило фитила на скандала между Кирил Домусчиев и БФС. Преди двубоя в „Надежда“ от лагера на разградчани са поискали централата да прати мача на „Васил Левски“.

От БФС са били категорични, че това нямало как да стане, защото в петък на него ЦСКА приема Арда, а във вторник е домакин на ЦСКА 1948 за Купата на България. Така само за 5 дни на националния стадион е трябвало да се играят 3 мача, като този на Лудогорец с Локо София, ако е било прието искането на разградчани, е трябвало да се проведе едва 19 часа след края на срещата на армейците с Арда, пише „Тема Спорт“.

Интересното е, че в четвъртък на стадиона в „Надежда“ се е появила изненадваща група от лицензионната комисия, която да инспектира терена, след като веднъж това вече е било направено преди старта на пролетния дял. Явно обаче от БФС не са се огънали, което личи и от декларацията им, в която казват, че не взимат решения под натиск. Поне в този случай това е било така. Да видим нататък…

