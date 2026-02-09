Много тежка депресия за хванатия пиян играч на ЦСКА ОБНОВЕНА

Сериозни проблеми сполетяха ЦСКА в навечерието на четвъртфиналния мач за Купата на България срещу ЦСКА 1948, който е от 18:00 часа във вторник. NOVA информира, че един от чужденците в състава на Христо Янев е бил задържан, след като е шофирал в нетрезво състояние.

Съобщава се, че става дума за Давид Лима, а бърза справка показва, че това е името на десния бразилски бек на "червените" - Пастор. Давид Самуел Кустодио Лима, както е пълното му име, не е спрял на червен светофар в района на булевард "Симеоновско шосе" около 2 часа след полунощ.

А след това е направил и леко ПТП с паркирана кола. Дрегерът е отчел 2.32 промила алкохол в кръвта му. Бразилецът е задържан за 24 часа, като предстои да бъде докладван на прокуратурата.

Южноамериканецът подписа с ЦСКА през лятото и е твърд титуляр отдясно на защитата на клуба. Досега той е изиграл 19 мача за първенство и купа, като започна от първата минута и при победата с 3:1 срещу Арда (Кърджали) в първия пролетен кръг на родния шампионат.

С оглед на ситуацията той категорично отпада от сметките на Янев за утрешния четвъртфинал, което означава, че там вероятно ще започне Иван Турицов.

Огромна семейна трагедия е покосила футболиста на ЦСКА Давид Пастор, научи БЛИЦ. Миналата седмица е починала майката на бразилския десен бек. Най-лошата новина се е случила точно на нейния рожден ден, което прави мъката на Пастор и всички от семейството му още по-голяма.



Поради всичко това, както и заради невъзможността да отпътува за родината си, емоционалният като почти всички бразилци Давид е изпаднал в депресия.

"Беше му много тежко. Не говореше, не коментираше, а по принцип Пастор е веселяк и добряк. Явно случилото се с майка му малко или много е повлияло за случилото се снощи, когато е бил хванал да шофира в нетрезво състояние", коментират пред БЛИЦ негови приятели.

