Наша звезда шокира с рекорда на Стефка Костадинова

Певица обясни защо смята, че световният рекорд на Стефка Костадинова в скока на височина още не подобрен. Стефка държеше най-доброто постижение на планетата от 209 см близо 37 години, преди Ярослава Магучих да скочи с един сантиметър повече.

Кали обаче е на мнение, че Стефка е преминала с по-голяма височина над летвата от украинката, и затова за нея Костадинова още притежава рекорда. Иначе повод за думите на Кали дадоха дебатите около фотофиниша, който донесе бронзов медал на Тервел Замфиров от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Ако не беше фотофиниша, който гледахме, за да може да се прецени кой да е първи, никога нямаше да знам, че на финал се протягат ръцете, за да мине първи, заяви Оля Малинова.

Последва уточнение от спрана на спортния журналист Никола Стойнов, че става въпрос за специфика, и в някои други дисциплини и спортове например при подобни случаи се взема под внимание рамото или която да е част от тялото.

Тогава се намеси и Кали.

Малко е шантаво това. Ние, българите, имаме тенденцията да минимизираме неща в наша полза и да увеличаваме приносите на нещо пак в наша полза. По този повод искам да кажа, че и до ден днешен смятам, че рекордът на Стефка Костадинова не е подобрен. Тя преминава ей с толкова много над летвата, а другата минава ей така и с по-малко край летвата, и Стефка е скочила повече. Така че ако Тервел е имал по-дълга ръка, но като цяло е изключително представянето му, изригна в „Преди обед“ изпълнителката на 4-4-2.

