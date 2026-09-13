Топ спортисти влизат във властта
Владимир Николов фаворит за министър на младежта и спорта
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Владимир Николов фаворит за министър на младежта и спорта
Рестартира партията, превърна кризата в сила
ДПС вдигна изборната летва в Пловдив. Водач на листата под тепетата ще е легендарната българска спортистка и олимпийска шампионка Стефка Костадинова....
Какво заяви легендарната спортистка
Тя го обяви за все още действащ
Изявление на легендарната спортистка
Писмото от Международния олимпийски комитет до БОК е нелеп опит да се заобиколи българския съд през задния вход
Писмото на МОК няма правна стойност и не заменя решението на съда, обяви БОК
Какво призна легендарната спортистка в писмо
Казвам истината, за да няма хаос, заяви президентът на БОК
Това е PR акция. Институрциите не се "предават" с покана
Важна крачка към разрешаване на казуса с управлението на БОК
Двете са в сградата на БОК
Президентът на БОК изпрати поздравителен адрес
Двете ще имат нов разговор след Великден
Весела Лечева все още не е вписана, заяви тя
На сбирката пристигнаха членовете на ръководното бюро
Може ли да взима легитимни решения
Всички решения, приети от Изпълнително бюро в състав, различен от вписания в РЮЛНЦ
Настоявам час по-скоро да получим яснота за легитимността на Общото изборно събрание и неговите решения, каза тя