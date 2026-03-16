Пеевски прости и обедини! Защо ДПС ще е изненада на изборите

„Най-хубавото предстои, но за него трябва да се работи. И аз няма да се отклоня от тази отговорност. Вярвам във вас и нашата разумна сила да го направим заедно“. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в специалния си поздрав към депесарите на 4 януари 2024, рождения ден на движението. Броени дни преди това Ахмед Доган бе запалил злокобната искра на разкола в ДПС. В шаманското си новогодишно обръщение, Почетния изненадващо бе предложил партията да има не един, а двама съпредседатели – Делян Пеевски и Джевдет Чакъров. Защото „два остри камъка брашно не мелят“. И така най-лесно партията се държи в подчинение и зависимост от капризите на Сокола – така, както десетилетия наред е било. Пеевски сложи точка на това.

Много вода изтече от тогава до днес. Омразата на Доган, изгори собствената му черга. Прати го в политическа и историческа забрава. Без сараи, без феодали, без порции.

ДПС излезе по-силно, по-сплотено и по-борбено от изпитанието, на което бе подложено от създателя си. Както се знае – това, което не убива, прави хората по-силни.

Депесарите повярваха в себе си

Пораснаха и помъдряха. Освободиха се от обръчите на Доган.

ДПС преживя всичко през последните две години – от политическия обстрел в парламента и тв студиата, до отвратителния тормоз, на който бяха подложени депутатите и членовете му в страната. Хора на Доган им звъняха в 2 часа посреднощ, за да ги заплашват с партийно унищожение, ако изберат Новото начало. Но те устояха.

В последните две години Делян Пеевски изпи до дъно горчивите чаши на предателствата, разделението, братоубийствените, локалните и националните войни. Срещу него бе впрегната цяла армия от социолози, политолози и медийни величия. Но даде дума, че ще очисти ДПС от дерибеите и го направи. Днес ДПС е по-млада, по-силна и по-целеустремена от когато и да е било. В нея експертизата на опита и енергията на младостта са в пълен синхрон. И листите за 52-ото Народно събрание го доказват.

Нещо повече. Делян Пеевски прости.

Прости на онези, които му забиха нож в гърба

И го направи в най-светия за мюсюлманите месец – Рамазан. Джевдет Чакъров днес е втори в листата на ДПС в Благоевград след Пеевски. Ешереф Ешереф – най-близкият от Севим Али в крилото на Доган, отново е в бургаската листа на ДПС. Марио Рангелов е водач на листата в Ловеч. Кметицата на Дулово Невхис Мустафа е подгласник в Силистра. Всички кметове които първоначално залитнаха към Доган, се върнаха отново в ДПС.

Обединението около Пеевски е факт. Той не получи партията на тепсия, а спечели всеки човек в нея, израз на което бе решението на всички региони да го поискат за водач на листата си. Изборът за първи път да бъде начело в бастиона Кърджали сложи окончателния край на дълбоката промяна в ДПС. Тя сама избра българин християнин за свой лидер, оставяйки в миналото образа на етническа партия. Днес ДПС не е само голяма партия, но и ще заема лидерска позиция във все повече региони.

Доскоро запазените да движението региони бяха Кърджали и Лудогорието. Но пробивът като втора сила в Благоевград и първа в Пазарджик вдига още повече летвата и

приближава ДПС към подобаващи позиции в най-големите градове

Танер Али, който само преди три години, едва успяваше да влезе в дългия списък на депутатите от Пловдив, днес остава като кошмарен исторически спомен. Начело на пловдивската листа е олимпийската шампиона Стефка Костадинова, следвана от зам.-председателя Искра Михайлова, което само по себе си превръща партията в основен конкурент са останалите лидерски формации в региона. Калин Стоянов пък обяви амбицията на партията да вкара трима депутати от Бургас и това да им отреди второто място в Южното Черноморие.

Най-важното предизвикателство е да не губим връзката с хората, в името на които бе създадено ДПС, каза на онзи 4 януари 2024 г. Пеевски. Тогава той бръкна в раната и обяви, че тази връзка с хората е била нарушена. Трябва да работим така, че да върнем доверието там, където то е загубено. При хората, категоричен бе Пеевски.

Направи го. И го прави – всеки изминал ден през последните две години.

Най-важните решения за хората и държавата бяха провокирани от ДПС

Партията не просто издейства коледни добавки за пенсионерите, но и единствена дари пари за това. 440 772, 58 лева (225 363,44 евро) постъпиха в края на 2025 г. и в първите дни на 2026 г., в сметките на Националния осигурителен институт. Декемврийските възнаграждения на депутатите на ДПС-Ново начало и 28 кметове от партията на Пеевски помогнаха за събиране на средствата за коледните добавки на пенсионерите.

Преди броени дни по настояване на ДПС парламентът задължи правителството да направи програма за компенсация на хората и бизнеса, за да се справят в кризата с горивата, породена от войната в Иран.

В понеделник Делян Пеевски внесе законодателна инициатива, която задължава КЕВР за поеме разходите за проверка на електромерите на хората, получили скандално високи сметки за ток. По искане на ДПС ще има великденски добавки за пенсионерите, по предложение на ДПС парламентът вдигна наказанията за педофили.

Последователната защита на евроатлантическия път на България, включително с влизането й в Съвета за мир на Тръмп, е гаранция за националната сигурност на страната.

Днес, преодоляло раните, нанесени от Доган,

ДПС излиза на изборите със самочувствието и амбицията

за надскачане на предишните резултати. За разлика от ГЕРБ, която се отказа от кметове в листите си, ДПС напълни списъците за вота с успешните си градоначалници. Защото те са най-близо до хората и са гарантът, че ДПС ще работи за решаването на проблемите им.

ДПС със сигурност ще бъде изненада на избори. Защото излиза на тях обединена, водена от силен лидер, успешни кметове и досегашни депутати. Но и с разширена периферия от хора, които виждат в ДПС решителността да се изправят срещу най-трудните предизвикателства, които предстоят и смелостта да гарантиран националния интерес за сигурност и стабилност.

