Пеевски: Стрелбата в САЩ е акт на политическо насилие срещу президента Доналд Тръмп

Стрелбата по време на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп е пореден сигнал, че политическото напрежение в САЩ навлиза в опасна фаза. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Ето какво още каза той:

Осъждам по най-категоричен начин този грозен акт на политическо насилие срещу президента на САЩ Доналд Тръмп.

Защото, когато се атакува доверието в държавността на една водеща световна сила, последствията не са само вътрешни – те са глобални.

Насилието няма място в нашите демокрации.

Всяко действие, което поставя под съмнение сигурността на държавния глава и стабилността на институциите, е недопустимо. Демокрацията не се защитава с хаос, а с ред, правила и отговорност.

