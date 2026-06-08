Не прожекторите и камерите му, само легналите полицаи ще ги укротят

Единственото работещо решение за справяне с бруталния пътен травматизъм в София е масовото изграждане на легнали полицаи по абсолютно всички скоростни шосета и градски булеварди, подобно на доказания модел в САЩ и Европа. Там от години скоростните участъци са блокирани с легнали полицаи, които укротяват джигитите и ги принуждават да натиснат спирачките, за да запазят колите си здрави.

На този огромен обществен натиск за радикални физически бариери Столичната община обаче отговаря предимно с административни мерки. Кметът Васил Терзиев обяви, че София ще заложи на нова пътна маркировка, качествено осветление и монтиране на повече камери, след като приключи срещата при министър-председателя Румен Радев за повишаване на пътната безопасност в страната.

Камери и преразпределяне на пари

Критиката към плана на общината се крие в това, че камерите и глобите имат само последващ ефект и регистрират нарушенията постфактум, но не могат физически да спрат пиян или дрогиран шофьор да отнеме човешки живот. Затова анализаторите посочват като единствено спасение американския модел със speed bumps, където самата инфраструктура принуждава водача да спре под заплаха от унищожаване на автомобила. В същото време Терзиев посочи като най-важна промяна поставянето на камери, но поиска по-децентрализиран модел, при който общините да събират значителна част от глобите, за да ги реинвестират обратно на местно ниво.

На срещата при премиера Радев институциите са се обединили около тезата, че държавата се нуждае от общи измерими цели и прекратяване на разпокъсаността на данните между различните ведомствени системи. Кметът на София призова за фиксиране на конкретни цели, облечени в цифри, за да е ясно коя структура какви ангажименти поема.

Картата „Черна писта“ като публичен регистър на опасностите

Друга мярка, която Терзиев повдигна, е официалното развитие на дигиталната карта „Черна писта“, създадена първоначално от доброволци с данни за пътнотранспортните произшествия, жертвите и проблемните отсечки. Идеята на Столична община е към тази карта да бъде прикачен публичният ангажимент на всички институции в конкретика какво се прави за всяка опасна зона. Това трябва да покаже на гражданите в реално време предприетите политики и промени на национално ниво, за да има по-голяма решителност за намаляване на злощастните събития по пътищата. Въпреки това скептицизмът остава висок, докато държавата не пристъпи към реалното изграждане на физически препятствия по примера на САЩ и Европа.

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