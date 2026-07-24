Стряскащо насилие в детска ясла в столицата

К метът на район "Изгрев" в София д-р Делян Георгиев съобщи за случай на насилие над деца в Столична детска ясла "Проф. д-р Иван Митев" в ж. к. "Изток". По думите му, съвместна проверка на районната администрация и служители на Първо районно управление е установила, че възпитател е упражнил физическо насилие над няколко деца.

Според Георгиев записите от системата за видеонаблюдение показват как служителката "удря и влачи по пода няколко деца, дърпа ушите им" и извършва други действия спрямо тях.

"Като кмет и баща на три деца съм възмутен от това поведение на човек, на когото сме поверили най-ценното си", заяви той и допълни, че е разпоредил незабавна проверка след сигнал от родители.

Георгиев посочи, че след като проверката е потвърдила сигналите, районната администрация е сезирала прокуратурата и МВР. Освен това е изпратено официално писмо до директора на детската ясла с искане за "незабавното, дисциплинарно уволнение" на служителката.

"Подобни инциденти нямат място в нашите детски заведения и всеки, позволил си да излезе от общоприетите етични норми, трябва да търпи отговорност за действията си", подчерта кметът.

Той заяви още, че очаква директорът на яслата да предприеме необходимите действия по трудовото законодателство, а компетентните институции да приключат проверката във възможно най-кратък срок.

"Ангажирам се лично да проследя случая", добави Георгиев.