Родители скочиха! Обвинения за сатанизъм в детска градина

В детска градина „Ален мак“ в Харманли избухна спор, след като част от родителите заявиха, че ритуал с поставяне на т.нар. капсула на времето е наподобявал сатанистичен обред. Те подали сигнали до институциите и медии, определяйки случилото се като недопустимо и в разрез с моралните и религиозните норми.

Идеята според ръководството – „спомен за бъдещето“

По информацията от градината е подготвен буркан с послания и снимка на малчуганите, който ръководството кръстило „капсула на времето“. Директорът Мелихан Чолева обяснява пред бТВ, че всичко е било направено, за да остане следа в историята на детската градина. Посланията били свързани с мир, а децата изпели химна. Според Чолева няколко от тях дори казали, че ритуалът бил „много хубав“. Всичко се случило в присъствието на част от групите, които били на „напълно безопасно място“.

Родителският гняв – „сатанизъм и погребение пред очите на децата“

Ден след събитието обаче сред част от родителите започнало „брожение“, тъй като никой не ги е уведомил предварително. Те оприличили заравянето на буркана на погребален ритуал и заявили, че в действията може да се припознае сатанизъм. Една майка заявява, че това „не изглежда много добре“. Други родители са на противоположно мнение и смятат, че морални притеснения няма. Ресторантьорските организации също не виждат проблем.

Включват се проверяващи, капсулата е изровена

Капсулата на времето е била планирана да бъде отворена след 5 години, но заради напрежението ръководството я изважда от земята още на следващия ден. В детската градина влизат инспектори от общината и от РУО. Началникът на отдел „Образование и социални дейности“ към Община Харманли Маргарита Тървалиева заявява, че не вижда нищо нередно – според нея това е чудесна инициатива, в която целият екип и родители са се включили.

Педагозите отхвърлят обвиненията в тайнствени ритуали

Учителката Живка Димитрова подчертава, че в капсулата се съхраняват само снимки, спомени и детски вещи, и че няма нищо сатанинско в подобно събитие. Въпреки уверенията, заради скандала са свикани спешни родителски срещи в детската градина, която се посещава от над 220 деца.

