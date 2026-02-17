Тръмп със силно предупреждение към Украйна

Преди новия кръг от тристранните преговори за мир в Женева, които ще се проведат днес и утре, президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Украйна, като заяви, че очаква активното участие на Киев в предстоящия преговорен процес и се надява на възможно най-бързото постигане на споразумение между Украйна и Русия, предава The Guardian.

В коментар пред журналисти на борда на самолета Air Force One по пътя към Вашингтон Тръмп засили натиска върху Украйна, като настоя за бързо сключване на споразумение с Русия, допълва британската медия.

"Украйна е по-добре да седне на масата за преговори колкото се може по-бързо", заяви президентът на Съединените щати, цитиран от "Фокус".

Очаква се двудневната среща в Швейцария, да бъде аналогична на преговорите, проведени по-рано този месец в Абу Даби, с участието на представители на Вашингтон, Киев и Москва.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще представляват администрацията на Тръмп по време на преговорите.

В същото време, въпреки подновените усилия на САЩ за активизиране на дипломацията, надеждите за внезапен пробив остават минимални.

Мирните преговори с посредничеството на Съединените щати, според Кремъл, най-вероятно ще се съсредоточат върху териториалните въпроси, които остават основната пречка в преговорния процес.

Освен териториалните спорове, Русия и Украйна продължават да имат сериозни различия по въпроси като контрола над атомната електроцентрала "Запорожие" и възможната роля на западните войски в следвоенна Украйна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com