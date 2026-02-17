При провал на преговорите: САЩ и Иран се готвят за война

САЩ и Иран провеждат непреки преговори в Женева, насочени към разрешаване на дългогодишния им ядрен спор, като има малко ясни признаци за компромис, докато Вашингтон съсредоточава военни сили в региона, предава Bulgaria ON AIR.

Тръмп ще участва косвено в преговорите

Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще участват в преговорите, които се посредничат от Оман, съобщи за Ройтерс (Reuters) източник, запознат с въпроса, заедно с иранския външен министър Абас Арагчи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще участва "косвено" в разговорите в Женева и че смята, че Техеран иска да постигне споразумение.

"Не мисля, че те искат последствията от това да няма сделка. Можехме да имаме сделка, вместо да изпращаме бомбардировачите B-2, за да унищожат ядрения им потенциал. И се наложи да изпратим B-2", каза Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет.

Научи ли си урока Иран?

Техеран знае, че предишен опит за възобновяване на разговорите е бил в ход през юни миналата година, когато съюзникът на Вашингтон — Израел — започна бомбардировъчна кампания срещу Иран, към която впоследствие се присъединиха американски бомбардировачи B-2, нанесли удари по ядрени цели. Оттогава Техеран заяви, че е спрял дейностите по обогатяване на уран.

Американската армия се подготвя за възможността от военни операции срещу Иран, ако Тръмп нареди атака, съобщиха двама американски представители пред Ройтерс.

Самият Иран започна в понеделник военни учения в Ормузкия проток — жизненоважен международен воден път и маршрут за износ на петрол от арабските държави в Персийския залив, които призовават за дипломатическо решение на спора.

Бекграунд

Техеран и Вашингтон подновиха преговорите на 6 февруари по своя десетилетен спор.

Вашингтон и неговият близък съюзник Израел смятат, че Иран се стреми да създаде ядрено оръжие, което би могло да застраши съществуването на Израел. Иран твърди, че ядрената му програма е изцяло мирна, въпреки че е обогатил уран далеч над нивото, необходимо за производство на електроенергия, и близо до това, нужно за бомба.

След ударите през юни ислямските управляващи в Иран бяха отслабени от улични протести, потушени с цената на хиляди жертви, срещу кризата с разходите за живот, предизвикана отчасти от международните санкции, които задушиха приходите на страната от петрол.

Мощта и исканията на САЩ

За разлика от предишния път, Съединените щати вече са разположили в региона това, което Тръмп нарича масивна военноморска армада.

Вашингтон се опитва да разшири обхвата на разговорите и към въпроси извън ядрената програма, като например иранските ракетни запаси. Техеран заявява, че е готов да обсъжда единствено ограничения върху ядрената си програма — в замяна на облекчаване на санкциите — и че няма да се откаже напълно от обогатяването на уран или да обсъжда ракетната си програма.



