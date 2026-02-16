Буря в Нова Зеландия затвори училища, отмени полети и остави хиляди без ток

Проливни дъждове и бурни ветрове спряха полети, влакове и фериботи, като наложиха затварянето на пътища в големи части от Северния остров на Нова Зеландия на 16 февруари и прекъснаха електрозахранването за десетки хиляди домакинства.

Местните медии съобщиха, че няколко полета са възобновили работа следобед от летището в столицата Уелингтън.

Air New Zealand заяви, че се надява да възобнови услугите, когато условията се подобрят по-късно на 16 февруари, след като временно спря операциите си на летищата в Уелингтън, Напиър и Палмърстън Норт.

Онлайн изображения показаха наводнени квартали, залети домове, дървета, паднали върху автомобили, и разрушени участъци от пътища след оттегляне на водата.

"Времето беше абсолютно ужасяващо. Никога не съм виждала толкова големи дървета да се движат така. Толкова е страшно. Не съм виждала нищо подобно", каза Мерилин Бълфорд, която живее в Бъниторп, на около 160 км северно от Уелингтън, пред вестник New Zealand Herald.

"Имахме много натоварена нощ, а нашите пожарникари продължават да реагират на повиквания", добави говорител на службите.

Повече от 30 000 имота останаха без ток, включително около 10 000 клиенти в Уелингтън, съобщиха властите, които призоваха шофьорите да не излизат на пътищата.

Няколко училища също бяха затворени, докато екипите за спешна помощ се справяха с широкомащабните щети.

