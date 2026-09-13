Още една страна се отрече от Инфантино и поиска разследване
Решението идва в отговор на плановете му да продаде част от правата за турнирите под егидата на ФИФА
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Решението идва в отговор на плановете му да продаде част от правата за турнирите под егидата на ФИФА
Град Дънидин очаква 35 хиляди туристи заради събитие, невиждано от 850 години
Нова Зеландия напусна Мондиал 2026, Египет влезе напред с пет точки, а иранците останаха трети след отменен късен гол
Звездата на Ливърпул вкара, асистира и поведе „фараоните“ към първата им победа на световни финали след тежко начало срещу Нова Зеландия
Макрон, Мерц и Лагард приветстваха историческия пробив между САЩ и Иран
Епицентърът на труса е бил в океана
Времето беше абсолютно ужасяващо. Никога не съм виждала толкова големи дървета да се движат така, каза местна жена
Новозеландката взема шеста победа в Световната купа и измества Микаела Шифрин от челните места
Алисън Робинсън е най-успешната състезателка извън Европа и Северна Америка
Части от островната държава са връхлетени от снеговалежи и високи морски вълни
Няма данни за пострадали хора
Въпросното месо в определени търговски вериги е около 15-16 лева на килограм при 27-28 лв. за българското
Синият печат на месото означава, че то е българско, стига да не е фалшифициран
Силно сеизмична зона се събуди отново
Таранаки Маунга всички правомощия, задължения, отговорности и пасиви на човек
Изборната секция отвори днес в 21:00 часа българско време
В полунощ българско време започва гласуването и в петте секции в Австралия
За щастие няма опасност от цунами
Голяма изненада
Първи обаче приветстваха новата година жителите на островната държава в Тихия океан Кирибати