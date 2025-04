Уникално! Планина получи човешки права

Уникално - планина в Нова Зеландия получи човешки права.

Планината Таранаки, която е смятана за прародител от коренното население, беше призната за юридическо лице, след като нов закон ѝ предостави всички права и задължения на човек.

Планината е известна като Таранаки Маунга, нейното маорско име. Тя е най-новата природна даденост, която получи статут на личност в Нова Зеландия, която и преди е постановявала, че река и участък от свещена земя са хора.

Девственият, покрит със сняг спящ вулкан, е вторият по височина на Северния остров на Нова Зеландия с височина 8 261 м и е популярно място за туризъм, пешеходен туризъм и снежни спортове.

Правното признаване признава кражбата на планината от маорите от региона Таранаки след колонизирането на Нова Зеландия. То изпълнява споразумение за обезщетение от страна на правителството на страната към коренното население за вредите, нанесени на земята оттогава насам.

Приетият в четвъртък закон дава на Таранаки Маунга всички права, правомощия, задължения, отговорности и пасиви на човек. Нейната правосубектност има име: Te Kāhui Tupua, която законът разглежда като „живо и неделимо цяло“. То включва Таранаки и заобикалящите го върхове и земя, „включвайки всички техни физически и метафизически елементи“.

